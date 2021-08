Próxima edição do Festival Paredes de Coura vai ter cinco dias

Ana Matos Hoje às 12:21 Facebook

A próxima edição do festival Vodafone Paredes de Coura terá um dia extra em relação às anteriores, num total de cinco dias.

A organização do festival fez o anúncio através de uma publicação nas redes sociais. A próxima edição deverá realizar-se de 16 a 20 de agosto de 2022.

No final de julho, João Carvalho, promotor do Vodafone Paredes de Coura, já tinha revelado, à revista Blitz, a vontade de realizar um festival com maior duração.

Em 2020 e 2021, o festival Paredes de Coura foi cancelado, devido à pandemia de covid-19.