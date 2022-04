Psicólogo lança ficção para adolescentes

Alexandre Panda Hoje às 15:20 Facebook

Escrito por um psicólogo, o livro "Enigma das cavernas: Histórias de ilusões", destinado aos adolescentes, conta uma aventura que promove o valor da prevenção dos comportamentos aditivos quer das novas tecnologias, quer das drogas.

O autor, Carlos Filipe Saraiva, narra a história de Júlio, um jovem idealista e corajoso, enamorado pela doce e delicada Júlia. Motivado pela paixão, procura aproximar-se da amada, embarcando nas enigmáticas e misteriosas cavernas das almas. São locais de aventuras idílicas, que se revelam um pesadelo.

"Perdidos, como irão conseguir sair daquele local?", questiona o autor que revela: "Serão auxiliados pelo misterioso Einar e orientados por Quíron. O casal também terá de defender-se do maquiavélico Daimon".

Todos estes protagonistas sustentam uma narrativa ficcional que irá levar os jovens a tomar decisões fundamentais para as suas vidas e para um regresso a casa. Mas por detrás da história, o livro passa uma nota simbólica: "No final, revelamos a mensagem oculta de 'O enigma das cavernas'. A derradeira mensagem transcende a narrativa ficcional, elucida a relevância da prática preventiva", disse ao JN o autor do livro, disponível na plataforma Amazon.

Esta é a terceira obra do psicólogo clínico, especialista nas áreas de prevenção, do comportamento desviante e das dependências. Carlos Filipe Saraiva publicou "Drogas: Conhecer para prevenir" em 2016. Em 2021 lançou o jogo psicoeducativo "Decisão, ação!".