Public Enemy: Sabedoria antiga na luta contra um poder novo

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 15:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Public Enemy regressam para fazer o retrato de uma América na encruzilhada do vírus, racismo e eleições.

Para um ano excessivo como 2020, em que o escapismo se poderá confundir com cobardia ou ingenuidade, talvez a melhor banda sonora passe por uma abordagem de choque, tanto na sonoridade como nas letras, tanto no desejo de incorporar a tensão vivida como na vontade de enfrentar o incompreensível. Esse trabalho costuma ser feito pelos novos, com a pele mais próxima da atualidade, mas o ano é tão complexo que pede experiência, maturidade, uma ronha antiga.

E por isso vem dos anos 1980 a sabedoria capaz de fazer um disco refletir o ar deste tempo. Chega com uma pergunta o 15.º álbum de originais dos Public Enemy: "What you gonna do when the grid goes down?"(Que vais tu fazer quando a rede vai abaixo?).