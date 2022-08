Público regressa em força ao cinema para ver êxitos de bilheteira

O público está a voltar às salas de cinema, com os espectadores e as receitas de bilheteira a aumentar consistentemente desde o fim das restrições da pandemia. Os números ainda estão longe dos 14,5 a 15,5 milhões de espectadores anuais que se registaram entre 2015 e 2019. Contudo, já se destacam dos 3,77 milhões de pessoas que foram ao cinema em 2020, quando as salas chegaram a encerrar.

Até julho deste ano, houve uma subida de 238% (em relação ao mesmo período do ano passado) e quase se alcançou, em sete meses, o número total de espectadores de 2021. Os dados foram divulgados pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA). O regresso do público ao cinema já se sentiu no ano passado, com 5,5 milhões de ingressos. Este ano, esse número já passou dos cinco milhões (rigorosamente 5 064 824), até ao final de julho.

A quebra da pandemia abalou um quinquénio de estabilidade em termos de público e receitas brutas de bilheteira. Entre 2015 e 2019, esta receita oscilou entre os 74,9 milhões de euros de 2015 e os 83,1 milhões de euros, tendo sido este o ano mais rentável daqueles cinco em análise.