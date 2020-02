Pulse! ao vivo na redação do JN

Hoje às 11:05 Facebook

O vibrafonista português Ricardo Coelho atua esta terça-feira à tarde ao lado de Mané Fernandes na redação do JN, para apresentar o projeto Pulse!. O showcase vai ser transmitido em direto no Facebook.

PULSE! surge como uma resposta criativa ao convite dirigido a Ricardo Coelho pela Associação Porta-Jazz no âmbito do seu 10.º Festival.

Trata-se de um quinteto formado por este vibrafonista portuense, que junta o prestigiado baixista brasileiro Frederico Heliodoro e os inconfundíveis Mané Fernandes (guitarra/electrónica), José Diogo Martins (piano/teclados) e Diogo Alexandre (bateria).

O elenco vai interpretar as novas composições de Ricardo Coelho e mostrar mais uma faceta de um dos músicos mais versáteis da sua geração, que já colaborou com nomes tão díspares como MINA, Capicua, Jafumega, EduMundo ou The Mantra of the pHat Lotus, sem esquecer o seu próprio trio e o grupo THE FOUNDATION.

O músico, que começou a tocar piano aos quatro anos, que passou pela bateria e que se afirmou depois no vibrafone, mistura o Jazz, música improvisada, Hip -Hop e World Music nas suas criações.

A 10.ª edição do Festival Porta-Jazz acontece dias 7, 8 e 9 de fevereiro no Teatro Rivoli, no Porto. A iniciativa é um incentivo à criação e divulgação do Jazz.