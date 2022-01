PZ e Sensible Soccers em ciclo de música itinerante em Barcelos

Hoje às 14:31 Facebook

PZ e o cine-concerto "Manoel", pelos Sensible Soccers, vão passar por Barcelos entre janeiro e março, no âmbito do Triciclo, um ciclo de concertos itinerante que percorre vários espaços do centro histórico daquela cidade, foi anunciado esta quarta-feira.

No dia 12 de fevereiro, o músico PZ sobe ao palco do Theatro Gil Vicente para apresentar "Selfie-Destruction", disco editado em 2021 e produzido durante o confinamento.

Para 25 de março, a encerrar a programação do primeiro trimestre, está marcado, também para o Gil Vicente, o cine-concerto "Manoel", de Sensible Soccers.

"Manoel" (2021) é o quarto álbum de originais do grupo e resulta da composição de uma banda sonora para dois filmes - "Douro, Faina Fluvial" (1931) e "O Pintor e a Cidade" (1956) - do realizador Manoel de Oliveira.

A programação arranca a 15 de janeiro, com Dreamweapon, projeto do portuense André Couto.

No dia 28 de janeiro, a proposta é uma residência artística com Bia Diniz, que apresentará canções de amor negras do seu disco "New Home".

A 25 de fevereiro, o palco muda-se para o Museu de Olaria, com Cavalheiro, músico radicado em Braga que vai apresentar as suas mais recentes canções, incluídas no disco "Ilha Digital" (2021).

O Triciclo viaja até ao salão nobre dos Paços do Concelho, a 10 de março, para receber os sul-americanos Arianna Casellas e Kauê Gindri, que apresentarão o disco "Vozes Antenas Fragas", criado num sexto andar de um prédio do centro do Porto.

Promovido pelo município de Barcelos, o Triciclo é um ciclo de concertos itinerante que desde outubro de 2018 percorre vários espaços do centro histórico de Barcelos com música nacional e internacional, com uma programação plural e de caráter educativo.