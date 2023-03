PZ traz à redação do JN o seu alter-ego Vampiro Submarino

JN Hoje às 10:12 Facebook

O produtor Paulo Zé Pimenta, mais conhecido no mundo musical como PZ, atua esta quinta-feira à tarde na redação do Porto do "Jornal de Notícias". Antes de passar pela sala 2 da Casa da Música, onde vai atuar amanhã, pelas 22.45 horas, o músico vai apresentar o seu projeto "Vampiro Submarino" em mais um miniconcerto.

Para Paulo Zé Pimenta, este trabalho é uma "proposta ousada e autêntica de reviver as sonoridades jazz e rock n´roll dos anos 20".

De ideias simples que foi tendo enquanto tocava guitarra, PZ viu crescer em si a vontade de criar uma banda de jazz. Após desafiar o Small Trio a estruturar e arranjar as músicas, nasceu o "Vampiro Submarino". O nome, explica, "vem de uma frase que o pai usava para assustar as crianças antes de elas entrarem na piscina."

Nasceu assim "uma personagem fora do baralho", liberta das máquinas e dos sintetizadores que acompanham o seu alter ego, PZ, e um tecido musical vintage, "um take moderno dos novos anos 20", com letras sobre o dia-a-dia cantadas num estilo "corridinho e portuguesinho, descomplexado e divertido".

O concerto vai ser transmitido, em direto, esta quinta-feira à tarde, pelas 15.30 horas, no site e no Facebook do Porto do "Jornal de Notícias".