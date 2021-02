Qual vai ser a Capital Europeia da Cultura? As 11 candidatas portuguesas

Sérgio Almeida Hoje às 08:57 Facebook

A decisão final só deverá chegar no final de 2022, mas a corrida, essa, já está em marcha: qual vai ser a quarta cidade portuguesa a ostentar o título de Capital Europeia da Cultura (CEC), sucedendo a Lisboa 1994, Porto 2001 e Guimarães 2012?

Embora os prazos de oficialização só terminem no final do ano, 11 cidades já acionaram o respetivo plano de candidatura para partilharem o evento em 2027 com uma cidade da Letónia.

Num país cujos sucessivos governos atribuem à Cultura uma fração microscópica do Orçamento, tamanho entusiasmo não pode deixar de ser considerado surpreendente. Todavia, se se levar em consideração o investimento que o evento traz, o espanto diminui consideravelmente. Só na programação cultural direta, a cidade vencedora tem ao seu dispor 25 milhões de euros vindos do Quadro Financeiro Plurianual, mas a essa verba há que acrescentar o acesso generoso a fundos comunitários, entre outras benesses. Há quase uma década, Guimarães viu ser investidos mais de 100 milhões de euros, que serviram para renovar um conjunto de equipamentos e dar um novo fôlego ao turismo local.