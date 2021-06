Quando a vida se intromete acontece "Life"

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 17:23 Facebook

Novo álbum de Sean Riley & The Slowriders, o mais eletrónico da banda, é apresentado esta terça-feira no Teatro Maria Matos, em Lisboa

A primeira coisa que se pode dizer sobre "Life", quinto álbum de originais de Sean Riley & The Slowriders, é que é um disco onde "a vida aconteceu". Porque na distância entre o que estava planeado e aquilo que se obteve intrometeu-se um dedo cortado, uma pandemia e o papel de Makoto Yagyo, músico dos Paus, enquanto produtor. Intrometeu-se a vida, e a banda deixou-a entrar.

Talvez sempre tenha sido assim com o grupo de Coimbra que se estreou com "Farewell", em 2007, explica o vocalista Afonso Rodrigues: "Raramente seguimos uma linha contínua. A atmosfera dos álbuns muda constantemente, com várias estéticas e dinâmicas. E já tivemos álbuns dominados pela folk, pelas guitarras ou pelos sintetizadores".