"Quando chegar a minha hora, só quero dizer à Dona Morte: 'missão cumprida'"

No dia em que recebeu o Prémio Camões, no dia 13 de outubro de 2005, Lygia Fagundes Telles - escritora brasileira que faleceu neste domingo, aos 98 anos - esteve à conversa com o "Jornal de Notícias" É essa entrevista que agora recuperamos.

Evita utilizar a palavra "obra" quando se refere aos seus livros. "Soa muito pedante", graceja. E, todavia, poucos são os que se atrevem a negar tal título a Lygia Fagundes Telles. Não tanto pela quantidade de títulos publicados, embora ascendam a 25, mas pela importância que grande parte deles assumem para a literatura lusófona contemporânea. Uma evidência partilhada por José

Saramago, fascinado pela "pungente amargura do mel" que são os livros da escritora.

Hoje, a autora de "As meninas", "As horas nuas" ou "A estrutura da bolha de sabão"

recebe, no Porto, das mãos dos chefes de Estado português e brasileiro, o Prémio Camões, o mais importante galardão literário em língua portuguesa, no

valor de 100 mil euros.

Não corresponde ao protótipo da escritora amargurada que se deixa afectar pelos males do Mundo. Onde vai buscar, no dia a dia, o alento necessário

para fazer face ao cenário desanimador que muitas vezes nos cerca?

A natureza humana é um caldeirão de coisas ruins e maravilhosas. O Bem e o Mal fundem-se, entrelaçam-se, a cada instante. Essa visão ideal do positivo e do negativo compartimentados e distanciados um do outro não existe. A mistura da

loucura e da lucidez é essencial no ser humano.

Não concebe a escrita sem a variedade de sentimentos e carácteres que as personagens dos seus livros revelam?

Sou uma escritora do meu tempo e, por isso mesmo, procuro que as minhas personagens possuam essa amálgama de optimismo, pessimismo, beleza,

fealdade... Seria uma má intérprete das figuras que crio se me fixasse apenas no belo e risonho, por exemplo. A loucura está em toda a parte: é, aliás, indissociável da condição humana. Essa é a graça da vida.

Tal como as personagens que cria, os seus livros insinuam muito mais do que impõem. Desagrada-lhe a literatura que procura que o leitor partilhe a opinião do escritor?

Esse registo nunca me fascinou. Para se referir ao que escrevo, o Urbano Tavares Rodrigues utilizou a palavra "ambiguidade". É uma definição feliz, porque a imprecisão - no sentido em que evito o tom taxativo - é uma constante do

meu trabalho.

O gosto que revela pela sugestão não está também relacionado com os anos em que teve que conviver com a ditadura militar e a apertada censura existente?

A ditadura teve uma grande importância a dada altura da minha produção, sobretudo através do romance "As meninas", mas foi uma fase que já

passou. O escritor não pode ficar eternamente amarrado às circunstâncias do seu país. Ele é testemunha dos tempos que vive. Não um refém. Sartre dizia que as personagens também são livres. Não podia estar mais de acordo. Se o autor aprisiona a ficção, o resultado final será sempre frouxo. É preciso deixar que as personagens cavalguem. Como se fossem cavalos selvagens.

Essa liberdade estende-se ao próprio leitor, que possui, nos seus livros, uma margem de interpretação pouco frequente.

Gosto de conversar com o leitor. Às vezes, ele descobre coisas que eu própria desconhecia. Se ele achar que uma personagem tem determinadas carac-

terísticas que, para mim, passaram despercebidas, eu abro mão da minha verdade e aceito a dele. É bom oferecer ao próximo a liberdade para que ele a desfrute como entender. Deixemos o leitor fazer a sua escolha, perante aquilo que o autor

disponibiliza.

Citando o seu poeta português favorito, Sebastião da Gama, "é pelo sonho que vamos"?

Da última vez que estive com Jorge Luis Borges - ele já ele estava muito debilitado fisicamente e sabia que não nos voltaríamos a ver - pedi-lhe que me transmitisse, como despedida, uma mensagem (detesto essa palavra, mas não encontrei

nada melhor na altura). Nunca me esquecerei da resposta dele: "No dia em que o meu querido Horácio Quiroga deixou de sonhar, suicidou-se". O sonho é a única coisa que nos faz locomover de um dado lugar e nos transporta para qualquer sítio

que desejemos.

Apesar da importância que teve no seu tempo, Sebastiãoda Gama é um nome quase esquecido hoje. Preocupa-a saber se irá ser lida no futuro?

Não tem importância nenhuma. Azar deles se me esquecerem (risos). Há escritores que se importam muito com essas questões. Passam-me ao lado. Concordo plenamente com outro poeta português, Tomaz Antó-nio Gonzaga, quando dizia que "as glórias que vêm tarde já vêm frias". Não sou professora universitária. Eles é que gostam de saber que autores vão ficar ou não. Sou escritora.

Já ouviu muitos disparates acerca da sua obra feitos por especialistas, como críticos e professores universitários?

Recordo-me que, certa vez, fui à Colômbia com a Clarice Lispector participar num congresso literário. No final do segundo dia, ela virou-se para mim e disse: "Ontem assisti a uma conferência sobre os seus livros e não percebi nada do que eles disseram. Hoje, estão a falar sobre mim e continuo sem perceber nada! Vamos

embora?" Saímos e fomos para o bar beber e fumar (risos). O importante é sentir que somos lidos no momento em que estamos vivos. O resto é silêncio.

O pior que a passagem dos anos lhe trouxe foi a perda dos que lhe eram próximos?

Mesmo com todos os avanços, a morte continua a ser inelutável. A perda dos que amamos representa uma dor que fica, mesmo se oculta. Quando chegar a minha hora, quero apenas dizer à Dona Morte: "missã cumprida".