Quando, onde e o que pode ver na 5ª edição do DDD

Hoje às 16:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Arranca esta terça-feira a 5ª edição do DDD - Festival Dias da Dança. Saiba aqui que espectáculos pode ver, quando e onde. São mais de duas dezenas de peças em 11 dias.

DIA 1

20 DE ABRIL, TERÇA-FEIRA

19 horas - No Palco

Peça: Bate Fado

Autores: Jonas & Lander

País: Portugal

Local: Teatro Rivoli, Porto

22 horas - Em casa

Peça: Room with a view

Autores: Rone & (La) Horde

País: França

Local: Site, facebook e Youtube (gratuito)

DIA 2

21 DE ABRIL, QUARTA-FEIRA

PUB

19 horas - No Palco



Peça: Last

Autores: São Castro & António M Cabrita

País: Portugal

Local: Teatro Municipal de Matosinhos, Constantino Nery

22 horas - Em casa

Peça: (B)reaching stilness

Autor: Lea Moro

País: Alemanha/ Suíça

Local: Sala Virtual BOL

DIA 3

22 DE ABRIL, QUINTA-FEIRA

19 horas - No Palco

Peça: Please, please, please

Autores/ Intérpretes: Tiago Rodrigues, La Ribot, Mathilde Monnier

País: Portugal /Espanha-Suíça / França

Local: Teatro Carlos Alberto, Porto

20 horas - No Palco

Peça: Oráculo

Autores: Sara Anjo e Teresa Silva

País: Portugal

Local: Serralves, Porto

22 horas - Em Casa

Peça: L'Affadissement du Merveilleux

Autores: Catherine Gaudet

País: Canadá

Local: Sala Virtual BOL

DIA 4

23 DE ABRIL, SEXTA-FEIRA

19 horas - No Palco

Peça: Please, please, please

Autores/ Intérpretes: Tiago Rodrigues, La Ribot, Mathilde Monnier

País: Portugal /Espanha-Suíça / França

Local: Teatro Carlos Alberto, Porto

22 horas - Em Casa

Peça: Bate Fado

Autores: Jonas & Lander

País: Portugal

Local: Sala Virtual BOL

DIA 5

24 DE ABRIL, SÁBADO

Tudo em Casa

Peças: Last, Bate Fado, L'afadissement du Merveilleux, Índigo (A cor entre o céu e o mar) e Room with a view

DIA 6

25 DE ABRIL, DOMINGO

Tudo em Casa

Peças: Bate Fado, Objecto-Dança, Oráculo, Índigo (A cor entre o céu e o mar)

DIA 7

26 DE ABRIL, SEGUNDA

15 horas - Em Casa

Peça: Dois peixes em Marte

Autores: Andreia Fraga e João Oliveira

País: Portugal

Local: Site, Facebook e Youtube

19 horas - No Palco

Peça: Os Três Irmãos

Autores: Victor Hugo Pontes

País: Portugal

Local: Teatro Rivoli, Porto

22 horas - Em Casa

Peça: Os Três Irmãos

Autores: Victor Hugo Pontes

País: Portugal

Local: Site, facebook e Youtube (gratuito)

DIA 8

27 DE ABRIL, TERÇA

19 horas - No Palco

Peça: Iceberg

Autores: Ana Isabel Castro

País: Portugal

Local: Teatro Municipal de Matosinhos, Constantino Nery

20.30 horas - No Palco

Peça: Oráculo

Autores: Sara Anjo e Teresa Silva

País: Portugal

Local: Teatro Municipal Sá de Miranda, Viana do Castelo

22 horas - Em casa

Peça: Ça Va Exploser

Autores: João Fiadeiro e Carolina Campos

País: Portugal

Local: Site, Facebook e Youtube (gratuito)

22 horas - Em casa

Peça: HARK!

Autores: Luísa Saraiva e Senem Gokçe Ogultekin

País: Portugal/ Alemanha

Local: Sala Virtual BOL

DIA 9

28 DE ABRIL, QUARTA

19 horas - No Palco

Peça: Cabraquimera

Autores: Catarina Miranda

País: Portugal

Local: Teatro Rivoli, Porto

22 horas - Em casa

Peça: Cabraquimera

Autores: Catarina Miranda

País: Portugal

Local: Sala Virtual BOL

22 horas - Em casa

Peça: Quinta-feira: Abracadabra

Autores: Cláudia Dias e Idoia Zalabeta

País: Portugal/ Espanha

Local: Sala Virtual BOL

DIA 10

29 DE ABRIL, QUINTA

15 horas - Em Casa

Peça: 131 Out

Autores: Sara Marasso e Stefano Risso

País: Portugal/ Itália

Local: Site, Facebook e Youtube

15 horas - Em Casa

Peça: Darktraces

Autores: Joana Castro

País: Portugal

Local: Site, Facebook e Youtube

19 horas - No Palco

Peça: Viaduto

Autores: Renan Martins & Frankão

País: Portugal/ Brasil

Local: Auditório Municipal de Gaia

20.30 horas - No Palco

Peça: Os Três Irmãos

Autores: Victor Hugo Pontes

País: Portugal

Local: Teatro Municipal Sá de Miranda, Viana do Castelo

22 horas - Em casa

Peça: Iceberg

Autores: Ana Isabel Castro

País: Portugal

Local: Sala Virtual BOL

22 horas - Em casa

Peça: Viaduto

Autores: Renan Martins e Frankão

País: Portugal/ Brasil

Local: Sala Virtual BOL

DIA 11

30 DE ABRIL, SEXTA

19 horas - No Palco

Peça: Siri

Autores: Jorge Jácome e Marco da Silva Ferreira

País: Portugal

Local: Teatro do Campo Alegre, Porto

21.30 horas - Em Casa

Peça: North Korea Dance

Autores: Eun-me Ahn

País: Coreia do Sul

Local: Site, Facebook e Youtube

220 horas - Em Casa

Peça: Siri

Autores: Jorge Jácome e Marco da Silva Ferreira

País: Portugal

Local: Sala Virtual BOL