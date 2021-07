Quando ser contemporâneo é conhecer o antigo e ter saudades

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 13:25 Facebook

"São Jorge" marca a estreia de Jonas como fadista. Disco do também coréografo, bailarino e performer será apresentado esta quinta-feira no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

"Quero expandir as possibilidades do fado com a máxima responsabilidade e respeito. Acredito que se te focares na arte e na tua própria verdade e identidade, inevitavelmente vais acrescentar alguma coisa, pois o fado vive da personalidade do fadista". As palavras são de Jonas, coreógrafo, bailarino, performer, homem que se descobriu fadista através das intensas saudades de Portugal. "São Jorge", o seu disco de estreia, traz inovação sem forçar ruturas. Por causa da personalidade do fadista, mas também pelo seu conhecimento profundo da tradição. Só se muda aquilo que se conhece.

Foi gozado na adolescência por gostar de fado, mas era inevitável que o género o titilasse desde muito jovem - a mãe era cantora e bailarina amadora, o avô vivia na Mouraria, todo o seu contexto exalava fado. Cantou pela primeira vez em público na Casa de Linhares, em Lisboa, onde foi descoberto pelo compositor Jorge Fernando, figura central do meio fadista que viria a produzir "São Jorge", por achar que Jonas irá "marcar o fado neste século". Mas foi em Londres, para onde partira atrás do teatro musical, depois de uma formação no Chapitô, que percebeu a real importância do fado na sua vida. Começou por cantar no restaurante Fado, perto de Hyde Park, mas rapidamente acumulou convites para cantar um pouco por todo o lado, várias vezes por semana, até nos locais mais bizarros: "Cheguei a atuar numa festa de elite numas catacumbas, onde todos se vestiam de preto e com um estilo anos 20. Havia todo o tipo de excêntricos, incluindo uma drag queen a cantar Nina Hagen". A rodagem fê-lo crescer, mas foram as saudades do país que o iluminaram: "Foi longe de Portugal que percebi que tinha sido escolhido pelo fado, por aquela forma de sentir. E tive mesmo de voltar".