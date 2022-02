Quando um homem descobre a sua energia inata

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 14:09 Facebook

"Close enough to be seen, far away enough to be safe" é Slimmy sem aditivos, pronto para reconquistas o seu lugar na ribalta do rock.

Se o almirante Pinheiro de Azevedo, primeiro-ministro do VI Governo Provisório entre 1975/76, não gostava de ser sequestrado - "é uma coisa que me chateia" -, o músico Paulo Fernandes, conhecido como Slimmy, não gosta de ouvir que "o rock está morto". Voltou a chatear-se com a frase e a resposta é "Close enough to be seen, far away enough to be safe", o mais recente esforço para contrariar essa ideia.

Mas quem acompanha o músico desde "Beatsound loverboy", álbum com que se estreou em 2007, sabe que o seu entendimento do rock não é o de um género canónico, rigorosamente codificado e atirado para um arquivo como "língua morta" - é antes de mais um "espírito" ou uma "atitude", e também um território vasto para explorar: "Sou fiel ao rock, mas tenho de o desafiar e dar-lhe a volta: onde podia haver um solo de guitarra, introduzo sintetizadores ou vozes estranhas. E aproprio-me de todo um aglomerado de música entre a eletrónica e a pop", diz Slimmy, que assinala a pujança da bateria e as suas guitarras novas como elementos marcantes na sonoridade do novo álbum. O espírito com que avançou não podia ser mais rock: "Estou num momento em que faço exatamente o que me apetece, não estou cingido a qualquer ditame comercial".