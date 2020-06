Quando uma quebra de 42% nas vendas é um bom sinal

Miguel Conde Coutinho Hoje às 15:19 Facebook

Twitter

Partilhar

A crise no mercado livreiro agudizou-se tanto, que uma quebra de valor a rondar os 42% em relação a 2019, não sendo seguramente uma boa notícia, é pelo menos motivo para alguma esperança.

Em março, a perda em relação às semanas homólogas de 2019 chegou aos 66%. E em abril, as livrarias tiveram valores negativos que atingiram uns impressionantes 84%. Mas o desconfinamento permitiu que as portas voltassem a abrir-se e os clientes ajudaram à retoma.

De 18 a 24 de maio, a queda foi já bastante menor: compraram-se menos 37,9% livros do que na mesma semana do ano passado (correspondentes a uma descida de 42,1% no volume de vendas).