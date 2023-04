Quanto tempo é "para sempre", Angel Olsen?

Sara Sofia Gonçalves Hoje às 20:18 Facebook

Artista norte-americana editou na semana passada um novo EP, "Forever means", em que fala de amor e de dor. Atua ao vivo no festival Alive no dia 8 de julho, em Lisboa

Quer seja com letras recheadas de sentimento, a voz doce, mas, em simultâneo, transmissora de uma sensação de sofrimento, ou apenas pelos instrumentais melancólicos, não há dúvida de que Angel Olsen nos deixa sempre com o coração nas mãos. "Forever means" é o novo EP da artista, lançado na semana passada, que procura explorar a dualidade entre dor e amor e o que é que significa, afinal, "para sempre".

"Nothing"s free", "Forever means", "Time bandits" e "Holding on" ficaram de fora do anterior álbum da norte-americana, "Big time" (2022), mas não podiam ser desperdiçados. E ainda bem que não o foram. Angel Olsen congratula-nos, em pouco mais do que 15 minutos, com uma montanha-russa de sentimentos e, acima de tudo, de reflexão própria.

Se vulnerabilidade, identidade ou pesar são palavras frequentemente associadas à artista, este novo "extended play" vem comprová-lo.

Com mais ou menos instrumentais e, em sentido contrário, mais ou menos voz, todas as faixas são marcadas por uma simplicidade, também característica de Olsen, mas que não retira nada da beleza e profundidade do trabalho.

O disco começa com piano na primeira música, "Nothing"s free", acompanhado de seguida por uma leve batida de bateria e um saxofone cativante e sulfuroso. Estes instrumentos estarão presentes ao longo de todos os títulos.

A terceira faixa, "Time bandits" já tinha sido partilhada por Angel em 2020, nas redes sociais, numa versão longa de 11 minutos. Chega-nos agora o "resumo", que não perde em perturbação, com uma emotiva declaração: "You"re the one / I need you" ("Tu és o/a tal/ Preciso de ti", numa tradução livre para português).

A guitarra de "Holding on", tema de encerramento, faz desta a música mais animada da compilação, com a artista a reconhecer que não conseguiu aproveitar um bom momento quando passou por ele, mas, ainda assim, fazendo pazes com o que consegue, agora, compreender.

A norte-americana subirá a palco em Portugal a 8 de julho, no festival Nos Alive, em Lisboa.