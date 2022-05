Quartas-feiras com 22 mil discos de vinil em Coimbra

Biblioteca Municipal tem disponível ao público o acervo dois dias por mês. A próxima abertura do "Regresso ao Vinil" acontece no dia 11 de maio.

A Biblioteca Municipal de Coimbra tem, à segunda e à última quarta-feira de cada mês, a iniciativa "Regresso ao Vinil", em que, perante inscrição prévia, as pessoas podem aceder ao acervo de vinil, com cerca de 22 mil discos (22 163, no total), e escutá-los no local. No primeiro dia da abertura, a 27 de abril, não houve ouvintes, mas a responsável da Biblioteca afirma já haver interessados.

"Temos já um senhor inscrito para o dia 6 de junho. É de fora de Coimbra e só consegue nesse dia. Temos também recebido alguns telefonemas a pedir mais informações, por isso acho que as próximas iniciativas já terão gente a ouvir os nossos discos", afirma ao JN a chefe de Divisão de Bibliotecas e Arquivos da Câmara Municipal de Coimbra, Lurdes Branco.