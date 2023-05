Quase três milhões de pessoas viram em direto o final da série "Succession"

JN/Agências Ontem às 23:49 Facebook

A produtora televisiva HBO disse que cerca de 2,9 milhões de pessoas viram em direto o final da série "Succession", transmitido no domingo à noite, tornando-o no episódio desta série com maior audiência.

O número de pessoas que viram o final da série que debate a sucessão de um magnata dos media ficou acima do recorde anterior de 2,75 milhões de pessoas, atingido no episódio da quarta e última temporada que foi para o ar a 30 de abril deste ano.

De acordo com a agência de notícias AP, o número de espetadores pode ser consideravelmente maior quando forem contabilizadas as pessoas que não viram o final da série em direto, já que a média de espetadores por episódio desta temporada, segundo a empresa Nielsen, está nos 8,7 milhões de pessoas.

A popularidade da série 'Succession' não chega, no entanto, para suplantar as principais joias da coroa da HBO, como a Guerra dos Tronos, que teve 19,8 milhões de pessoas a verem o final da série em direto, em 2019, numa audiência que chegou às 46 milhões de pessoas nos dias seguintes