Quatro anos depois, David Carreira lança novo disco

"OYTO" fica disponível a 19 de maio e David Carreira garante que é "o melhor álbum" da sua carreira. Quatro anos depois, o novo disco reúne "amigos e grandes artistas" e o cantor garante que "não será o único álbum para 2023".

Com mais digressão na estrada desde fevereiro e de se estreado na paternidade, David Carreira cumpre o prometido com o lançamento, em breve, de um novo disco.



Quatro anos depois de "7", "OYTO" está quase a chegar aos ouvidos do público. Na segunda-feira, 8 de maio, os mais ansiosos podem fazer pré-save no Spotify, sabendo que o disco ficará disponível em todo lado a 19 de maio.



"Finalmente sai o melhor álbum da minha carreira", anunciou, esta sexta-feira, David Carreira, sublinhando que o trabalho "é a melhor forma" de se saber tudo o que ele sente e tudo o que tem para "contar sobre estes 4 anos".



"E não será o único álbum para 2023! Vem aí muita música e as melhores que fiz desde o início da minha carreira", acrescentou. O músico alerta para que "estejam atentos", pois há "pistas escondidas em tudo o que está relacionado ao OYTO".



Através do Instagram, David lembra que "foram quatro anos sem lançar um álbum, sem fazer aquilo" que mais gosta de fazer. "Deu-me uma vontade de desligar um pouco de tudo e de viver", confessa, adiantando "este vai ser o meu melhor álbum de sempre, cheio de amigos e grandes artistas".



O cantor reconhece ainda que "sempre foi através das músicas" que desabafou sobre as suas coisas. O novo álbum de originais reúne temas como "Baby Boo Ft. DJs Rich & Mendes", que é dedicado à companheira, Carolina Carvalho, ao lado de quem, em janeiro, se estreou na paternidade, com o nascimento do filho, Lucas.