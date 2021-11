Quatro décadas de Rui Veloso sobem ao palco no Porto e Lisboa

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 13:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Concertos na Super Bock Arena, este sábado e domingo, e no Campo Pequeno, a 26 e 27, refletem uma das carreiras mais importantes da música portuguesa.

Não fora a pandemia a estragar as contas, diríamos que há 40 anos apareceu o homem canonizado como "o pai do rock português". Diríamos que há 40 anos foi lançado um dos álbuns que melhor captou o espírito de uma época, "Ar de rock". E que há 40 anos se estabeleceu uma das mais profícuas sociedades criativas da música nacional - Rui Veloso e Carlos Tê. Dizer que tudo isto aconteceu há 41 anos perde impacto, mas não retira um grama de importância aos factos. Não foi possível em 2020, chega agora o momento de celebrar: quatro concertos de Rui Veloso, dois no Porto, hoje e amanhã na Super Bock Arena, e dois em Lisboa, dias 26 e 27, no Campo Pequeno, assinalam essas mais de quatro décadas de uma carreira fulgurante.

Italo Calvino dizia que um clássico é a obra que nunca deixou de falar, independentemente da época. Pois há quatro décadas que sucessivas gerações vão trauteando a letra e melodia de temas como "Chico fininho", "Sei de uma camponesa" ou "Rapariguinha do shopping", todos eles constantes no álbum de estreia de Rui Veloso, que, segundo a lenda, se entregou à música logo aos seis anos, quando descobriu uma harmónica.