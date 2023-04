Quatro dias em Óbidos cheios de literatura e de viagens

Alexandra Barata Hoje às 20:14 Facebook

José Luís Peixoto estará em destaque: dá uma palestra e apresenta o seu mais recente livro "Onde". Festival Latitudes tem várias iniciativas por dia e estende-se até domingo.

O 5.º Festival Latitudes - Literatura e Viajantes regressa a Óbidos esta quinta-feira e prolonga-se até domingo, data que assinala o Dia Mundial do Livro. A grande novidade desta edição é a iniciativa "Viagem pela minha terra", que dará a conhecer a cultura e a identidade das sete freguesias do concelho.

Inserido na programação "Óbidos Vila Literária", o Latitudes propõe, assim, uma visita de autocarro por Óbidos, entre as 10 e as 12.30 horas de sábado, durante a qual um guia partilhará as "heranças, tradições e memórias" do território.

Na sexta-feira, pelas 15.30 horas, decorrerá a apresentação dos "Roteiros culturais de Óbidos", na Casa José Saramago, e no sábado, às 19 horas, o escritor José Luís Peixoto dará uma conferência intitulada "De Óbidos até lá longe", na Livraria de Santiago. No mesmo dia, o autor apresentará o livro "Onde", na Livraria do Mercado.

Dentro do vasto programa, às 10 horas de domingo, haverá um encontro livre de "urban sketchers" (desenhadores urbanos), que terá como ponto de encontro a Igreja de Santiago.

A programação do Latitudes inclui ainda exposições, sessões de apresentação de livros, poesia, concertos, espetáculos, conferências, tertúlias, momentos de animação de rua, chás literários, e jantares de degustação.