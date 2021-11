Quatro dias para descobrir novos dramaturgos no TNSJ e na ESMAE

Catarina Ferreira Hoje às 13:02 Facebook

A partir desta quinta-feira, o Teatro Nacional São João e a Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE), no Porto, recebem "Peças novas", obras criadas no âmbito da pós-graduação em Dramaturgia e Argumento na ESMAE, e também as obras selecionadas para o projeto Between Lands.

As atividades coordenadas pelos encenadores Nuno M Cardoso, Jorge Louraço e Manuel Tur arrancam hoje, às 16 horas, no Teatro Carlos Alberto, com a apresentação vídeo e áudio de peças produzidas pelos alunos da ESMAE para a RTP : "Simão na Antártida" de Beatriz Brígida Melo, "Avant-Garde" de Bernardo Gavina, e "Estrada de terra" de Tiago Correia. A Antena 2 também foi parceira da pós-graduação e apresenta "A oito mãos" de Laura Avelar Ferreira, "Uma praia ao sul" de Luísa Ramos Ferreira, "Noturno" de Sebastião Maia, "Quarta-feira" de Lara Morgado, "Mão pesada" de Luís Carvalho, e "Reflexo" de Liliana Elsig. Depois das apresentações haverá uma conversa com os autores.

Também esta quinta-feira, às 21 horas, será a vez de a ESMAE receber os espetáculos "Canção orquestral" de Carina Ferrão, "Antes, durante e depois do Natal" de Miguel Ferreira, e "Êxodo" de Alexandra Moreira, peças que contam com direção de Nuno M Cardoso. As produções terão também récitas amanhã às 21 horas, e a 20 de novembro às 16 horas. Estas três obras serão também a base de uma sessão de Leituras no Mosteiro de São Bento da Vitória, amanhã às 16 horas.

No dia 20 de novembro, sábado, às 11 horas, o São João recebe ainda a leitura de "Antes, durante e depois do Natal". O penúltimo dia de "Peças novas" traz ao Mosteiro de São Bento da Vitória as leituras encenadas do programa Between Lands, que irá colocar em circulação obras criadas no âmbito da rede europeia que reúne, além do Teatro Nacional São João, teatros de França, Bélgica, Espanha, Grécia e Itália.

No primeiro módulo de programação desta rede foram convidados seis autores para empreenderem "viagens pela Europa dos valores de cidadania", de acordo com nota de imprensa. A sessão, com direção de Manuel Tur, decorre às 14.30 horas e nela serão apresentadas "Lições para a sobrevivência" de Mickaël de Oliveira, "Democracia" de José Manuel Mora; "Uma praça despovoada" de Charlotte Lagrange, "Democracia ou um amigável serão democrático" de Lena Kitsopoulou, "Gente" de Pier Lorenzo Pisano, e "A democracia não é um país" de Rachida Lamrabet.

O ciclo termina domingo 21, no Mosteiro de São Bento da Vitória, com as leituras encenadas de "Amo(u)r de mIRC" de Cecília Ferreira, "Himalaias" de Flora Miranda, e "Lar" de Inês Filipe. A direção da atividade, marcada para as 15 horas, está a cargo de Nuno M Cardoso.