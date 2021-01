Catarina Ferreira Hoje às 09:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Milhares de fotos são partilhadas e tiradas todos os dias, num tempo em que tudo está constantemente documentado, e tudo é passível de ser fotografado e todos têm essa tecnologia à sua disposição. Nunca antes o narcisismo foi tão aceite socialmente. Ao observar um qualquer feed de uma rede social, as caras sorridentes, as bocas de pato, as poses estudadas, documentam para as gerações futuras que esta foi a época mais feliz de sempre.

Este tempo parece muito longínquo face à descoberta feita há 182 anos pela Academia Francesa de Ciência, que anunciava ao mundo, no dia 9 de janeiro, a criação do processo daguerreotópico, o primeiro a ser comercializado ao grande público.

Nos primórdios da técnica da daguerreotipia eram necessários dez minutos de exposição sob forte luz solar para obter uma imagem boa. Daí ser muito difícil tirar retratos. E como as pessoas se moviam, as ruas pareciam desertas nas imagens. As primeiras figuras humanas registadas em fotografia foram um engraxador e o seu cliente, que congelaram na mesma posição até a imagem ficar nítida. Na maioria dos retratos as pessoas ficam com expressões sem vida e caras fechadas, dado o tempo que tinham de permanecer imóveis.

A 1 de outubro de 1839 a fragata Oriental-Hydrographe partiu de Nantes, em França. Entre os passageiros do navio estava Louis Compte, que usava a nova máquina para perpetuar os locais que visitava, entre eles Lisboa e o Funchal. Na capital portuguesa fizeram uma experiência e obtiveram um daguerreótipo da rainha D. Maria II.

Hoje, é também o dia de aniversário de grandes figuras da música: Joan Baez e Dave Mathews. Aqui, Baez interpreta "Blowin' in the wind"

Oportunidade aqui de rever o concerto da Dave Mathews Band em Portugal há dez anos, na Meo Arena.

PUB

Uma das figuras mais emblemáticas do mundo das letras no feminino, Simone de Beauvoir faria anos hoje. Aqui, o documentário emitido pela RTP 2 sobre uma mulher extraordinária.