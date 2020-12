Que papel pode ter a Universidade na dinamização cultural de um país?

Hoje às 10:12 Facebook

A Ministra da Cultura, Graça Fonseca, vai estar esta sexta-feira no Porto para debater o papel das Universidades na dinâmica cultural do país.

A conferência decorre a partir das 10 horas da manhã de sexta-feira, em formato online, e pretende discutir "o papel que pode ter a Universidade na dinamização cultural de uma região e de um país". Ou seja, que instituições pode mobilizar e quantos palcos de fruição pode proporcionar? Poderá despertar interesses, hábitos e circuitos culturais? No fundo, quantas cidades, dentro da mesma cidade, pode fazer imaginar?"

A conferência é uma parceria entre a Universidade do Porto e o Plano Nacional das Artes, e dá o tiro de partida num conjunto de encontros de reflexão sobre a responsabilidade cultural destas instituições.

Fátima Vieira, Vice-Reitora da Universidade do Porto, explicou, em comunicado, que é necessário "instituir a universidade como um lugar de cultura: uma cultura que questiona, explora, imagina e se interessa pelo Outro, que transgride as fronteiras do saber, que dá instrumentos para a compreensão do mundo, que se assume como princípio fundador de valores sociais, ecológicos e de cidadania, como ferramenta de colaboração e participação e como motor de uma dinâmica universitária de criatividade e inovação".

E relembrou que, nos últimos dois anos, entre exposições, debates, palestras, workshops, visitas guiadas e atividades educativas, a Universidade do Porto organizou mais de 450 eventos.

Além dos oradores nacionais marcarão também presença Fernando Mencarelli, diretor de ação cultural da Universidade Federal de Minas Gerais, no Brasil, e Emmanuel Ethis, atual Reitor da Academia de Rennes, que presidiu à Comissão Cultura e Universidade.