Há um ano que não damos abraços, mas esta terça-feira 20 de abril só não abraçará Terspsícore, a musa da dança, quem não quiser. Por fim, chega o primeiro festival de dança do ano, com a quinta edição do Festival Dias da Dança. Serão dez dias com 24 espetáculos dedicados às várias linguagens da dança contemporânea, no Porto, Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Viana do Castelo e online.

Há espetáculos ao vivo no DDD todos os dias às 19 horas para os que querem voltar a sentir a comunhão de um ato presencial, e para os que não querem ou não podem sair de casa há prestações todas as noites às 22 horas, transmitidas via digital. Mesmo para os que não têm possibilidades, há atuações gratuitas. E para quem quiser meter as mãos na massa há também workshops para profissionais e amadores. Uma vasta programação .

O dia de hoje começa com um resgate do fado batido, com Jonas & Lander. Em 2008, o cineasta Carlos Saura, assessorado por Carlos do Carmo, fez um dos quadros de "Fados" com esta tradição. Veja aqui a cena do filme:

Neste dia, há 128 anos, nascia na capital catalã Joan Miró. Como tantos outros pintores, também ele se rendeu aos encantos da dança, e em 1925 pintava um de seus quadros mais poéticos, "A bailarina". Existem círculos pontilhados que se somam a uma espiral crescente, e a impressão de movimento é reforçada por uma linha ondulada no topo. A própria bailarina, à direita, tem uma cabeça em forma de bola, ligada por uma linha fina a um coração vermelho vistoso, porque a dança é em grande parte coração. Os pés giratórios parecem notas musicais. Numa carta ao colecionador de arte Rosengart, que agora é o dono do quadro, Miró diz que a ideia lhe surgiu quando estava de férias de Natal em Barcelona ​​e assistiu a um espetáculo de uma bailarina num bar chamado Eden Concert. Na Casa de Serralves, no Porto, que se encontra agora em obras, estão patentes algumas das obras do catalão.

Abril traz dias de chuva como os de hoje, onde se formam as delícias dos mais novos. Aqui um episódio da intrépida Peppa e dos seus saltos em poças de lama:

Para os saudosos, uma revisitação dos "Amigos de Gaspar" e da música de Sérgio Godinho: