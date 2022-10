Queen lançam canção perdida da década de 1980, na voz de Freddie Mercury

Bruna Pereira Hoje às 18:34 Facebook

"Face It Alone" é o tema que ficou perdido, em 1988, e que deveria ter entrado no álbum "The Miracle", se tivesse sido acabada. Agora, ao fim de 34 anos, os Queen lançam-na como um novo single.

Esta quinta-feira, dia 13, o mundo pôde assistir a algo inédito, uma nova música dos Queen, na voz de Freddie Mercury, falecido em 1991. Durante os trabalhos de reedição do álbum "The Miracle", a canção foi descoberta nos arquivos e o guitarrista Brian May e o baterista Roger Taylor, não hesitaram em lançá-lo agora na Internet, pela editora Universal.

O tema também entrará na reedição do álbum, com estreia marcada para 18 de novembro.

A balada melancólica com voz, piano e guitarra, apresenta um conteúdo mais sombrio, completamente diferente do registo habitual dos Queen.

"When something so near and dear to life / Explodes inside / You feel your soul is set on fire.", são os primeiros versos da música, que inevitavelmente remetem para uma introspeção e quando se chega ao refrão, Freddie Mercury entra com uma conclusão : No fim, teremos que enfrentar os nossos problemas sozinhos - "In the end / You have to face it all alone."

Esta melancolia é fundamentada, uma vez que o vocalista descobriu nessa época que estava doente, com HIV/Sida e lutou contra o mesmo, em privado.

Roger Taylor, baterista da banda, numa entrevista à BBC Radio 2, em junho, já levantava o véu em relação a um tema que haviam encontrado. Mas, não se desconfiava que viria a ser lançado: "Encontrámos uma pequena joia do Freddie da qual nos tínhamos esquecido. É maravilhosa".