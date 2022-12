Queer Porto premeia filme de Gianluca Matarrese

JN/Agências Hoje às 17:46 Facebook

A longa-metragem "La dernière séance", de Gianluca Matarrese (Itália, França, 2021) venceu o prémio de Melhor Filme do Festival de Cinema Queer Porto. A produção portuguesa "Rua dos Anjos" recebeu uma menção honrosa.

Ccomposto pelo jornalista e ativista Cy Lecerf Maulpoix, a produtora Isabel Roma, e o realizador João Vladimiro, o júri sublinhou "a estética delicada onde se convocam memória, fragilidade, vida, amor e perda".

Nesta categoria da competição oficial, também receberam menção especial os filmes "Rua dos Anjos" (Portugal, 2022), da realizadora Renata Ferraz e Maria Roxo, que durante vinte anos viveu de trabalho sexual, tendo recebido ainda o Prémio do Público.

O palmarés da 8.ª edição do festival foi anunciado numa cerimónia de encerramento decorrida no pequeno auditório do Teatro Rivoli, com a entrega dos prémios da competição oficial e do Prémio Casa Comum.

No Prémio Casa Comum, o Melhor Filme foi para "João Gabriel - The Last Day of Summer", de Bernardo Nabais (Portugal, 2021), por, segundo o júri, "apresentar um trabalho notável sobre a criação de espaços seguros para adolescentes que se identificam de forma não-binária, e por sublinharem os efeitos do isolamento social no contexto da pandemia e a importância das comunidades queer".

Também apontou a importância de "desenvolverem uma linguagem estética que alia o virtual ao real, aproximando-se assim do quotidiano das pessoas retratadas".

O júri foi composto pela investigadora Joana Caetano, o realizador José Paulo Santos, e o performer e livreiro Paulo Brás, atribuindo ainda uma menção especial a "Aos Dezasseis", de Carlos Lobo (Portugal), "pela linguagem estética cândida, sem subterfúgios ou excessos, e pela intensidade da protagonista e do restante elenco".

Segundo um comunicado da organização, a 8.ª edição do Queer Porto ficou marcada por um programa com grande afluência de público quer na Casa Comum, na Reitoria da Universidade do Porto, onde se refletiu sobre o pensamento ´ecoqueer´ entre filmes e conversas, nas competições que tiveram lugar no Teatro Rivoli e nas sessões especiais no Teatro Helena Sá e Costa e no espaço Maus Hábitos.

A próxima edição do Queer Porto irá decorrer em outubro de 2023 no renovado Cinema Batalha, indicou ainda a organização.

Cerca de uma dezena de filmes portugueses, entre os quais "Tornar-se um homem na Idade Média" passaram no festival Queer Porto, que começou no dia 29 de novembro.

Para o Prémio Casa Comum tinham sido selecionadas oito curtas-metragens, entre as quais "Tornar-se um homem na Idade Média", de Pedro Neves Marques, "Um caroço de abacate", de Ary Zara, "Aos dezasseis", de Carlos Lobo, e "Azul", de Ágata de Pinho, todos já apresentados em festivais internacionais.

Na secção "Queer Focus", voltou a abordar a temática da ecosexualidade, "sobre as questões queer contemporâneas na sua relação com a natureza", que já tinha sido tema levado pelo Festival Queer este ano a Nice, no âmbito da Temporada Cruzada Portugal-França.

No festival foi exibido o documentário brasileiro "Máquina do Desejo - 60 anos do Teatro Oficina", de Joaquim Castro e Lucas Weglinski, contando com uma conversa com este último realizador.

A sessão de encerramento do Queer Porto exibiu o filme "Les amours d'Anaïs", de Charline Bourgeois-Tacquet, protagonizado por Valeria Bruni Tedeschi.