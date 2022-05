Quem de noite bate à porta é mafarrico ou enguiço

Jorge Manuel Lopes Hoje às 18:39 Facebook

Bem-vindos à polifonia telúrica das Sopa de Pedra.

Primeiro, conheçam-se as dez Sopa de Pedra: Benedita Vasquez, Inês Campos, Inês Loubet, Inês Rosa Melo, Maria Vasquez, Mariana Gil, Rita Campos Costa, Rita Sá, Sara Yasmine, Teresa Campo. São do Porto, e depois da estreia discográfica em 2017 com "Ao longe já se ouvia", veem sair "Do claro ao breu", em que percorrem um caminho entre a poesia e a tradição oral portuguesa. Ingredientes: uma base a cappella, a que se adicionam judiciosas camadas de sonoplastia.

"Do claro ao breu" faz o que promete no título. Em "Claro", faixa em três andamentos, o coletivo tem de lidar com as curvas e contracurvas de versos cuja métrica não foi pensada para ganhar corpo de canção: trata-se de uma adaptação de um par de poemas de Eugénio de Andrade ("Verão sobre o corpo" e "A uma fonte"), fruto de uma colaboração com o bailarino e coreógrafo José Artur Campos para o trabalho de vídeo-dança "Meia de leite". Quando se libertam das palavras conhecidas, as Sopa de Pedra flutuam rumo a uma harmonia solar, caleidoscópica, à beira da glossolalia. Um efeito tridimensional, a que se junta uma percussão (de Sara Yasmine), primeiro tímida, um batimento cardíaco espaçado, depois num fugaz desabrochar que encosta a composição à música tradicional.

O que segue é outra coisa. Os quatro movimentos intitulados "Breu", fruto de uma colaboração com o coletivo Oficina Arara, navegam por superstições populares portuguesas em vias de extinção, entre rezas e benzeduras ao ar. "Breu - I trovão" abre com o ribombar a que o título alude, antes de arquitetar uma sensação de movimento. É um quarteto de faixas evocativas, mais arrojadas nas formas e soluções do que "Claro". Há um ar de mistério em boa parte ampliado pela manipulação de sons terrenos, respiração pesada, uivos, gemidos, lamentos de outra dimensão, vozes em marcha-atrás.

Um lugar comum da música popular garante que o diabo tem as melhores melodias. "Do claro ao breu" demonstra que, para lá das generalizações fáceis, é do lado escuro que vêm mais sobressaltos criativos.



Do claro ao breu

Sopa de Pedra

Lovers & Lollypops