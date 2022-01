"Quem é o empresário que sobrevive com 14,9% dos clientes?"

Catarina Ferreira Hoje às 13:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Promotores de concertos lembram que não há registo de surtos em eventos culturais.

Os promotores de concertos não auguram um ano brilhante para o negócio em Portugal. Entre muita incerteza, vive-se sobretudo de ingressos vendidos antes da pandemia; a margem de risco para quem agenda novos espetáculos é bastante elevada, contando-se entradas até à hora de início da função.

O teste é dissuasor da compra de um bilhete para um concerto, diz ao JN o promotor Jorge Veloso. "Tenho 14 mil bilhetes vendidos só em 15 dias para o concerto do Luan Santana, que é em agosto. Não me posso queixar". Mas na próxima semana "trago os Jota Quest ao Campo Pequeno e a Braga e vai ser como nos estádios: ou a meio gás, ou vazios". Veloso não acredita numa enchente de última hora: "Não vou vender 50% de bilhetes no próprio dia. Talvez um dia ou dois antes haja alguma procura".