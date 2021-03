Catarina Ferreira Hoje às 11:19 Facebook

Tambores, faixas roxas, tapetes de flores em cruz, um cheiro intenso a incenso e os sinos que anunciam a chegada do Compasso Pascal. Um travo a amêndoas e chocolate na boca. A tradição também é arte e a partir de hoje entramos na reta final para a Semana Santa.

Ludwig van Beethoven faleceu a um 26 de março, em Viena. Um dos seus últimos trabalhos foi a escrita da "Missa Solene", no qual passou cinco anos. Para esta obra fez um estudo profundo dos textos litúrgicos, do modalismo eclesiástico e da música religiosa pretérita, apoiando-se em leituras teóricas que incluíam tratados renascentistas. Aqui pode ouvir o concerto desta obra no Royal Albert Hall, em Londres:

Esta época do ano é também a mais adequada para apreciar a arte sacra em Braga, cidade de grande tradição pascal, ainda que este ano, devido à pandemia que cancelou as celebrações, a única forma de o fazer seja através da revisitação de vídeos de anos anteriores. Aqui pode ver a Procissão do Senhor "Ecce Homo", ou dos Fogaréus, que personifica os penitentes e evoca o julgamento de Cristo. É das mais conhecidas em Portugal.

Uma das tradições musicais mais espontâneas e impactantes que acontece no período da Páscoa, no sul de Espanha, são as saetas. Pessoas que assistem às procissões cantam aos Cristos ou às Virgens músicas com a métrica da seguiryas flamencas que elas próprias escreveram. Aqui a tradição em Jerez de la Frontera:

Em Sevilha, a tradição já está um pouco mais institucionalizada. Profissionais estão em varandas, em pontos específicos, acordados previamente com as "hermandades" para cantarem aos santos.

Outra das tradições mais curiosas da Páscoa são os ovos. As crianças regressam a casa, hoje, depois de duas semanas de aulas presenciais (as que as conseguiram ter, em todo o caso). Esta é a segunda Páscoa anulada, mas nem por isso há motivos para deixarem de se divertir com caças aos ovos. Aqui deixamos um tutorial sobre como pintar os ovos com acrílico:

Ainda que a tradição tenha sido apropriada pelo cristianismo, existindo muitos países que tingem os ovos de vermelho com cascas de cebola cozidas, uma simbologia para o sangue de Cristo, a tradição era originalmente pagã. Para assegurar boas colheitas, plantavam-se ovos nos campos à chegada da primavera.

Os ovos Fabergé são os ovos de Páscoa mais valiosos, obras-primas da joalharia produzidas por Peter Carl Fabergé de 1885 a 1917 para os czares da Rússia. Os ovos são uma combinação de esmalte, metais e pedras preciosas, que escondiam surpresas e miniaturas.