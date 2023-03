Quentin Tarantino vai retirar-se do cinema com um último filme

JN Hoje às 13:08 Facebook

A notícia caiu como uma faca no coração dos fãs. Quentin Tarantino um dos realizadores de culto, das últimas décadas vai gravar a sua décima e última longa-metragem

O guião já está escrito e tem como título provisório "The Movie Critic", segundo a publicação "The Hollywood Reporter". A narrativa deve acompanhar uma jornalista de cinema na Los Angeles dos anos 1970. Segundo algumas fontes, o filme está centrado numa biografia da crítica de cinema Pauline Kael, um dos vultos dos bastidores da indústria, famosa pelas seus debates com realizadores. Kael faleceu aos 82 anos, em 2001 e Tarantino sempre se revelou publicamente um grande fã desta mulher.

Segundo a publicação "The Movie Critic", Tarantino ainda não tem nenhum produtor para o filme, mas já terá encetado reuniões esta semana com grandes produtores de Hollywood.

O realizador de clássicos como "Pulp Fiction" e "Kill Bill" já tinha referido várias vezes a sua intenção de se retrar quando fizesse a sua décima longa-metragem, ou antes de cumprir 60 anos, o que acontece daqui a onze dias, a 27 de março.

Apesar ansiar por este afastamento do cinema, após este décimo filme, o realizador tem alguns projetos em teatro e em televisão em curso.