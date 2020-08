Quer mergulhar num quadro de Monet ou de Klimt? Agora já é possível

Ana Vitória Hoje às 13:21 Facebook

Um "mergulho virtual" no universo artístico dos pintores Claude Monet e Gustavo Klimt, tendo como "tela" as Furnas da Alfândega do Porto, é a nova experiência imersiva que inaugura esta sexta-feira e que poderá ser visitada até 15 de novembro.

A exposição "Impressive Monet & Brilliant Klimt", dois portentos da intemporalidade da pintura -, que ocupará os 1000 metros quadrados do subterrâneo da Alfândega, espaço cujo projeto de recuperação tem a assinatura de Eduardo Souto de Moura, Prémio Pritzker da Arquitetura 2011, promete conduzir o visitante por uma autêntica viagem no tempo.

"Escolhemos criar uma mostra baseada na obra de dois pintores do século XIX que se notabilizaram em diferentes correntes artísticas: o francês Monet no impressionismo e o austríaco Klimt no simbolismo", adiantou ao JN Edoardo Canessa, mentor da iniciativa.