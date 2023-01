Quer ver "Ice merchants"? Filme ainda não tem distribuidor nacional

José Miguel Gaspar Ontem às 23:41 Facebook

"Esperemos que o filme chegue em breve à TV e às salas de cinema", disse ao JN o diretor da Agência da Curta Metragem.

Quem quiser ver "Ice merchants" em Portugal vai ter de esperar: a curta-metragem de João Gonzalez recém-nomeada para os Oscars não está ainda comprada para distribuição. Nem pelos canais de TV tradicionais, nem pelas plataformas de streaming em Portugal, nem pelo circuito comercial das salas de cinema nacionais.

A informação foi confirmada ao JN por Miguel Dias, diretor da Agência da Curta Metragem, de Vila do Conde. "Esperemos que chegue em breve aos cinemas e à TV, tanto à convencional como é da streaming. Nesta altura, o filme, que já foi vendido para vários países, inclusive em streaming, não tem ainda distribuidor para Portugal".

Miguel Dias antevê duas hipóteses para a chegada de "Ice merchants" aos cinemas: "Pode ser exibido em bloco, em sessão especial, com outras curtas do João Gonzalez ; ou pode anteceder a exibição de uma longa-metragem. Vamos ver. A nomeação para o Oscar vai certamente ajudar", diz o responsável.

"Muito feliz" com "a qualidade do filme" e agora com "esta histórica e merecida nomeação", Miguel Dias diz que "o mérito deste sucesso é inteiramente deles, do João, do produtor [Bruno Caetano] e da extraordinária equipa do filme. Eles superam a dimensão de Portugal porque têm dois atributos essenciais: talento e perseverança", concluiu.