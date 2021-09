"Querem impor-nos a ditadura da linguagem centralista"

Sérgio Almeida Hoje às 10:08 Facebook

Autor do "Dicionário do calão do Norte", João Carlos Brito critica a tentativa de anulação dos sotaques regionais, que diz ser uma forma de "impor a ditadura da linguagem centralista", afirmou o investigador numa entrevista ao "Jornal de Notícias".

Há 35 anos que João Carlos Brito investiga a riqueza vocabular do Norte do país, que diz dever-se ao facto de ter sido nesta região que a língua nasceu. No seu novo livro, "Dicionário do calão do Norte", o professor e escritor colige 12 mil termos e expressões, reveladores de uma diversidade que surpreendeu até o próprio autor.

Apesar do politicamente correto e das tentativas de uniformização linguística, o calão nortenho está de boa saúde e recomenda-se?

Sem dúvida. A língua falada está sempre em mudança e não se altera por decreto, embora por vezes nos tentem levar a crer que existem registos mais corretos do que outros, o que não é verdade. Existem, sim, modalidades discursivas mais adequadas a determinadas situações e a determinados públicos. Os nortenhos possuem um conjunto de palavras e expressões muito peculiar (absolutamente criativo e genial) que rapidamente nos identifica. Parte desse registo insere-se nas ditas linguagens marginais (entre elas o calão, claro) e continuamos a praticá-lo de forma regular, com frequência e diria, até, com orgulho. Mas, mais do que essa salutar vaidade em usar esse repertório vocabular próprio das gentes do Norte, eu diria que é algo natural, que faz parte do nosso património que herdámos dos nossos antepassados. Somos assim, somos nós. E, acrescentaria, com muita chieira.