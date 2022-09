"Querosene, fósforo, bum!" Eis o Festival Woodstock 1999

Mariana Albuquerque Hoje às 17:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Pouca harmonia, ganância sem fim: festival de música do amor descambou para clima de guerra. Novo documentário em episódios mostra tudo sobre o caos que foi Woodstock 99.

A resposta em forma de loucura ao inconfundível "Are you ready?", que Jonathan Davis, vocalista da banda americana Korn, vai arrancar às entranhas na música "Blind" foi o início. Uma pequena pista que deixou os organizadores do Woodstock 99 com a "sensação sinistra" de que algo ia correr mal.

Estavam certos. O "flower power" do evento original, em 1969, não foi além da miragem numa edição marcada por todos os excessos. Três dias de anarquia e felicidade no seu expoente máximo - à boleia da cocaína, dos ácidos e da beleza da juventude - recuperados, em agosto, pela Netflix.

PUB

"Trainwreck: Woodstock 99", série documental que reúne imagens reais e depoimentos de artistas que subiram ao palco daquele paraíso feito inferno, é mais do que uma chapada. É um terramoto histórico e emocional, um retrato do final de uma década marcada pelo escândalo Lewinsky, pela masculinidade violenta do filme "Fight Club" (como esquecer o papel de Brad Pitt?) e pela música de raiva.

Michael Lang, pai do Woodstock, e os promotores não fizeram por menos. "O festival tinha de dar lucro", assumiram. O cartaz foi, por isso, monstruosamente genial. Korn, Rage Against The Machine, Red Hot Chili Peppers, Sheryl Crow, Limp Bizkit, Bush e Metallica sob o olhar de mais de 250 mil pessoas sequiosas de música, sexo, aventura e vida. "Não há droga, não há nada no planeta que nos dê a sensação de ter uma multidão na mão", confessou Jonathan Davis, que atuou logo a 22 de julho.

Nos dias seguintes, num recinto totalmente imundo, com a temperatura a rondar os 40 graus e garrafas de água a custar 12 euros, o "mood" do público transformou-se. "Foi a tempestade perfeita", recordou a apresentadora de TV Ananda Lewis. O carisma de Fred Durst, dos Limp Bizkit, deu o toque final a este comboio já descontrolado. O resultado?

"Querosene, fósforo, bum!", descreveu um jornalista lá presente. Pernas partidas, cabeças ensanguentadas e violações num "fim de semana de falta de respeito dos promotores pelo público, dos espectadores pela organização e dos homens pelas mulheres".