Quinta edição de festival de cinema Beast com focos em Montenegro e Ucrânia

Hoje às 17:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O festival internacional Beast, dedicado ao cinema da Europa Central e de Leste, regressa ao Porto para a quinta edição, de 21 a 25 de setembro, com focos no Montenegro e Ucrânia, revelou esta terça-feira a organização.

Em comunicado, a organização dá conta de uma quinta edição com 28 filmes inseridos na seleção oficial, de 13 países, entre ficção, documentário e cinema experimental.

Remetendo o anúncio da programação completa para 6 de setembro, a nota de imprensa destaca como a quinta edição voltará a evidenciar "novos trabalhos e talentos europeus, de olhos postos nas preocupações sociais contemporâneas", mostrando cineastas promissores daquelas regiões europeias.

Ao todo, o foco no Montenegro terá 18 filmes apresentados, divididos em quatro secções, incluindo o filme de abertura do evento, "A Elegia de Laurel", longa-metragem de estreia de Dusan Kasalica, apresentado em estreia nacional.

A Ucrânia será foco de um "programa especial", como homenagem ao país dada a invasão do seu território, movida pela Rússia, com o "Highlight Ukraine!", composta por "seis cineastas ucranianos talentosos e emergentes" e uma seleção do Festival Internacional de Curtas-Metragens de Kiev.

Entre as obras escolhidas estará "Stop-Zemlia", de Kateryna Gornostai, sobre um grupo de adolescentes em Kiev, que recebeu o Urso de Cristal no festival de cinema de Berlim em 2021.

"Através do 'Highlight Ukraine!', o festival quer espalhar e transmitir uma mensagem de esperança e apoio a todo o povo ucraniano, artistas, amigos, parceiros e as suas famílias", nota a organização.

PUB

Além dos filmes, o festival contará com oficinas, exposições e conversas na programação.

Organizado pela associação cultural Okna, em parceria com a Câmara do Porto, o Beast vai ter sessões no Passos Manuel, no Cinema Trindade, na Casa das Artes, no Espaço Okna e na Livraria Térmita.