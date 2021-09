Rafael Alvarez desafia séniores para projeto coreográfico"Fu Tsugi" Paris/Lisboa

Hoje às 19:52 Facebook

O coreógrafo Rafael Alvarez desafiou cerca de 20 participantes maiores de 55 anos, de Paris e Lisboa, para o projeto coreográfico de intercâmbio artístico "Fu Tsugi", que terá estreia em 19 de setembro e 2 de outubro, nestas capitais.

Com direção artística de Rafael Alvarez, o projeto coreográfico estreia-se a 19 de setembro, no Parc de Bercy, em Paris, e nas Carpintarias de São Lázaro, em Lisboa, a 02 de outubro, ambos com entrada gratuita.

O coreógrafo desafiou cerca de 20 participantes maiores de 55 anos e seniores da região de Lisboa e de Paris para desenvolver e criar uma proposta coreográfica em ambas as cidades, partindo da experiência adquirida através de um ciclo de laboratórios intensivos de pesquisa, improvisação e criação em dança contemporânea.

De acordo com a Bodybuilders, estrutura residente no Palácio Pancas Palha/Companhia Olga Roriz, em Lisboa, o projeto será ainda replicado com participantes da região de Ílhavo, em coprodução com a 23 Milhas/Câmara Municipal de Ílhavo.

"Fu Tsugi", que significa "vento de ligações", em japonês, desenvolve-se a partir de uma coleção pessoal de mais de 100 fotografias instantâneas de cada um dos intérpretes, a base da construção coreográfica e da escrita dramatúrgica que compõe esta partitura de auto-retratos dançados.

A par do espetáculo, será também apresentada uma instalação baseada na série fotográfica, inspirada nos conceitos para os quais remetem: a liberdade de movimento, o diálogo, a mente aberta para escutar, a vontade, indefinição, evasão, compaixão e sabedoria, segundo uma sinopse da estrutura.

Esta nova criação enquadra-se no contexto da experiência do projeto Dança Contemporânea +55 Anos, criado e dirigido pelo coreógrafo Rafael Alvarez em Lisboa para celebrar 20 anos de atividade, com aulas, laboratórios de pesquisa, formação, criação e apresentação de projetos coreográficos e espetáculos.

A coreografia, instalação cénica e figurinos são também de Rafael Alvarez, e na interpretação estarão, em Lisboa e Paris: Ana Bela Mendes, Anna Giulia Pollini, Alexandre Pappalardo, Brigitte Mechekour, Evelyne Pommerat, Elisabeth Vieira Alvarez, Françoise Houelche, Gisèle Bessac, Isabel Costa Lopes, Isabel Fazenda, Isabel Machado, Isabel Leão, Joëlle Wienc, Jean-François David, Lisete Barbiere Figueiredo, Luísa Lima, Lydie Buffa, Pia Rezzaire, Teresa Cabral, Ursula Aguiar e Zulmira Martins.

Nascido em Lisboa, em 1976, Rafael Alvarez é coreógrafo, intérprete, cenógrafo, figurinista, investigador e professor, e o seu trabalho coreográfico tem sido apresentado desde 1997 na Europa, na América do Sul e na América do Norte, no Médio Oriente, em Ásia e África.

Em 1997, criou seu primeiro espetáculo, "Go rest my love, I close the doors", um 'concerto-performance' em colaboração com o artista visual Pedro Valdez Cardoso.