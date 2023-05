Rafael Gallo: "Estive a um pequeno passo de desistir da escrita"

Sérgio Almeida Hoje às 10:33 Facebook

Vencedor do Prémio Saramago com "Dor Fantasma", Rafael Gallo defende entrega total no ato criativo.

Com Rómulo Castelo, o pianista que protagoniza o seu romance "Dor fantasma", Rafael Gallo admite partilhar o gosto pela música e até a entrega plena ao ato criativo, a roçar por vezes a obsessão. Mas as semelhanças, afiança, com uma figura que a maioria não hesitará em apelidar de "detestável", ficam mesmo por aqui. Incapaz de se relacionar com o mundo fora da esfera criativa, Rómulo rejeita com crueldade o filho autista, mas as bases em que o seu quotidiano assenta colapsam quando acaba por perder a mão direita num acidente brutal.

"Se quisermos atingir um nível excecional, temos de encontrar um modo de nos superarmos. Mas essa obsessão também é um perigo. A soma de artistas que se afundaram nessa demanda é assustadora", diz, reconhecendo que a escrita de "Dor fantasma" o ajudou a lidar com essa questão. Em casos extremos, a arte pode engolir a vida? O autor paulista, de 41 anos, acredita que sim e até se socorre do exemplo de um dos maiores, Miguel Ângelo, que, ao investir tudo na obra, sacrificou a esfera privada. "É um equilíbrio difícil de conseguir", adianta, convicto, porém, de que "numa sociedade hedonista como a nossa, a maioria das pessoas não se quer sacrificar para compor algo grande".