"Raias Poéticas" agitam Famalicão a partir desta quinta-feira

A Casa das Artes e a Casa do Território recebem, já a partir desta quinta-feira, mais uma edição das "Raias Poéticas", evento com curadoria de Luís Serguilha que reúne criadores e divulgadores oriundos de três continentes.

Na sua 11ª edição, as Raias Poéticas voltam a propor, entre quinta e sábado, um conjunto de "afluentes ibero-afro-americanos de Arte e Pensamento". Pela Casa das Artes e Casa do Território, em Vila Nova de Famalicão, vão passar atividades variadas, como leituras e debates, que colocam o acento tónico na exploração ilimitada de possibilidades.

Curador do evento, o poeta e ensaísta Luís Serguilha rejeita que as "Raias" sejam mais um festival literário, definindo-as antes como "um encontro que recria singularmente a vida", capaz de "misturar geografias afetivas-críticas e impulsionar a memória do futuro".

O dia inaugural inclui dois espaços de discussão na Casa do Território. No primeiro, às 15.30 horas, sob o mote "Leitura e ecologia", participam Manuela Araújo (arquiteta), José Carlos Marques (filósofo), Jorge Teixeira (arquiteto) e Vasco Flores Cruz (educador ambiental).

Já no painel "Leitura na escola e abordagens contemporâneas", às 18 horas, vão estar os professores Ana Lemos Moreno, Lau Fernandes e Abreu Paxe.

PROGRAMA

Quinta, 26 de maio ( Casa do Território: Parque da Deveza)

15h00

LIMIAR

Dr. Pedro Oliveira - Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão

15h30

DOBRA de PENSAMENTO 2: Leitura e Ecologia

Manuela Araújo - Arquiteta e diretora do Parque da Devesa de Vila Nova de Famalicão

José Carlos Marques - Filósofo, editor e ambientalista

Jorge Teixeira - Arquiteto, gestor, especialista Passive House

Vasco Flores Cruz - Ecólogo, educador ambiental, fotógrafo de natureza



17h00

RAIAS RÍTMICAS

com Cândida Pinto, Fátima Marinho, Orlando Alves e Maria De Fátima Cardoso

18h00

DOBRA DE PENSAMENTO 1: A leitura na escola e abordagens contemporâneas

Ana Lemos Moreno - Professora do Agrupamento de Escolas D. Maria II

Lau Fernandes - Professor do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco

Abreu Paxe - Doutor em Comunicação e Semiótica (PUC-SP); poeta, ensaísta e professor universitário (ISCED-Luanda); pesquisador dos signos nos processos comunicacionais



Sexta, 27 de maio ( Casa das Artes)

17h00

LIMIAR 2

Dr. Mário Passos - Presidente da Câmara Municipal de Famalicão

Luís Serguilha - Curador de arte, poeta e ensaísta

Álvaro Santos - Pianista e diretor da Casa das Artes

17h30

RAIAS SONORAS

com Santiago Aguaded Landero (Espanha), Patrícia Ferreira (Brasil), Mariana Portela (Brasil), Tiago Alves Costa (Portugal/Galiza), Amanda Vital (Portugal/Brasil), Sérgio Almeida (Portugal)

18h00

DOBRA de PENSAMENTO 3: "A escrita - Há futuro para a escrita?"

Minês Castanheira - Poeta, jornalista, fundadora e diretora criativa do Bairro dos Livros

Joana Espain Oliveira - Professora Associada no Departamento de Engenharia Física da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, doutoranda em Literaturas e Culturas Românicas

Helena Lebre - Doutorada em Filosofia pela Universidade de Évora e filósofa

Abreu Paxe - Doutor em Comunicação e Semiótica (PUC-SP), poeta, ensaísta e professor universitário (ISCED-Luanda), pesquisador dos signos nos processos comunicacionais

Luísa Monteiro - Doutorada em Literatura Comparada, escritora, ensaísta e professora da Escola Superior de Teatro e Cinema

Sábado, 28 de maio (Casa das Artes)

10h30

REVISTAS LITERÁRIAS (Lote, Incomunidade, Tlön, Lógos)

com André Osório, Henrique Dória, Luiza Nilo Nunes e Adília César

11h30

RAIAS SONORAS

com Jorge Velhote (Portugal), Maurício Vieira (Brasil), André Osório (Portugal), Filipe Campos Melo (Portugal), Adília César (Portugal) e Alexandre Faria (Portugal)



16h00

RAIAS SONORAS

com José Emílio-Nelson (Portugal), João Rios(Portugal) Flávia Rocha (Brasil), Rui De Noronha Ozorio (Portugal), Minês Castanheira (Portugal), Jéssica Duarte Silva(Portugal) Maria Oliveira( Portugal), Fátima Vale (Portugal)



16h30

Conversa sobre o BELO e o SUBLIME: confusões e distinções

Luís Adriano Carlos - Poeta, crítico e professor da Faculdade Letras da Universidade do Porto

Fernando de Castro Branco - Professor, poeta, crítico e doutor em Literatura e Culturas Românicas

17h30

RAIAS SONORAS

Hirondina Joshua(Moçambique), Luiza Nilo Nunes (Brasil), Alberto Pereira (Portugal), Maria Quintans (Portugal), Ivo Machado (Portugal), Rita Taborda Duarte (Portugal), Ana Mafalda Leite(Portugal/Moçambique), Joana Espain Oliveira (Portugal) e Aurelino Costa (Portugal)