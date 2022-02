Rainer Fassbinder homenageado no Festival de Berlim

João Antunes Hoje às 10:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Delegação portuguesa fora da competição oficial, mas boas surpresas. Certame tem início hoje à noite.

Começa esta quinta-feira a 72.º edição da Berlinale, um dos festivais de cinema mais importantes do Mundo. E é uma edição muito especial. Recorde-se que Berlim 2020 foi o último grande evento mundial do cinema a realizar-se dentro da normalidade, com o regresso da capital alemã a verificar-se já a 1 de março, a duas semanas do primeiro confinamento, e que a edição de 2021 realizou-se apenas online, com Cannes e Veneza a assegurarem, meses mais tarde, edições presenciais.

Além de se voltar com prazer à Berlinale, esta edição é especial pelas medidas restritas exigidas aos participantes. Com o Mercado do Filme, que agita sempre a cidade, a realizar-se online, o festival terá uma versão reduzida, terminando já dia 16, com a entrega dos prémios. A presença é restrita a quem provar ter processo de vacinação completo ou de recuperação, os testes antigénio são exigidos diariamente em todas as sessões de Imprensa, é obrigatório o uso de máscaras do tipo FFP2 e a lotação das salas está reduzida a metade.