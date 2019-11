Ralph Lemon e Kevin Beasley: a reflexão escondida nos corpos

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 16:32 Facebook

Instalações performativas são capítulo mais surpreendente do Fórum do Futuro deste ano. Ralph Lemon e Kevin Beasley construíram uma peça propositadamente para o evento. É apresentada este domingo, no Palácio dos Correios

Os principais temas do Fórum do Futuro serão prolongados numa série de performances que multiplicam leituras e possibilidades, sinalizando também o gesto interdisciplinar do evento.

O programa inicia-se hoje, no Palácio dos Correios, no Porto, às 19.30, com "Rant", uma encomenda do Fórum aos artistas norte-americanos Ralph Lemon e Kevin Beasley. São dois importantes criadores contemporâneos, que cruzam linguagens diversas: Ralph Lemon divide-se entre a coreografia, a escrita e a curadoria e foi distinguido, em 2015, com a Medalha Nacional das Artes, que lhe foi entregue pelo então presidente Barack Obama.

E Kevin Beasley, que reparte o seu trabalho pela fotografia, escultura e sonoplastia, é tido como um dos estimulantes artistas da atualidade, tendo exposto nas principais instituições americanas. "Rant" apropria-se do som de uma máquina descaroçadora de algodão para falar de escravatura e "ativação histórica" do corpo negro, tendo sido pensado especificamente para o espaço do Palácio dos Correios.

Outro momento performativo será "Oh! Rage", do bailarino e coreógrafo brasileiro Calixto Neto, que será apresentado amanhã, às 19 horas, na Galeria Municipal do Porto, cruzando-se com a exposição "Estar vivo é o contrário de estar morto". Iremos encontrar um corpo negro em fúria, que através de movimentos rituais e ancestrais se questiona: "o corpo subalterno pode enfim dançar?"

Em dose dupla virá "Lores & Praxes (Rituals of transformation)", da artista húngara Eszter Salamon, que poderá ser vista dias 8 e 9 em Serralves. Convocando dez performers de países como Portugal, Peru, Costa Rica, África do Sul ou Lituânia, o espetáculo explora relações entre coreografia e história através da transformação de danças de guerra e resistência oriundas de quatro continentes.

O programa de performance completa-se no Rivoli, dia 9, com "In memory of Logobi, an installation on black collective amnesia in France", da artista e DJ francesa Crystallmess. Contra o esquecimento do passado colonial, a criadora faz justiça ao legado da música negra na cultura "clubbing".