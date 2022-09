Rammstein regressam a Portugal em junho de 2023

Inês Inteiro com agências Hoje às 11:20 Facebook

A banda alemã Rammstein está de volta aos palcos portugueses, após uma década. Rammstein , que já tinham anunciado a sua vinda a Portugal no final da última digressão, lançaram agora a data e local oficial do espetáculo: 26 de junho, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Foi em 2013, no antigo pavilhão Atlântico, novo Altice Arena, que a banda de metal deu o seu último concerto em Portugal.

Regressam agora em 2023, no dia 26 de junho, para mais um dos seus aclamados espetáculos teatrais de pirotecnia, que já renderam à banda diversos prémios.

O concerto terá lugar no Estádio da Luz em Lisboa e os preços vão rondar entre 75 e os 95 euros, sendo que pessoas com mobilidade condicionada pagam 70€.

A digressão de 2023 de "Zeit", álbum lançado em abril do ano passado, vai ter início na Lituânia, a 22 de maio e acaba a 4 de gosto em Bruxelas, capital da Bélgica.

A venda dos bilhetes, que vão ser personalizados e não podem ser transmitidos, vai começar, para os membros LIFAD, clube de fãs da banda, esta terça-feira, 6 de setembro pelas 10 horas, e termina à mesma hora do dia 7 de setembro, sendo que só vão ser permitidos dois bilhetes por cada membro. A venda geral arranca na quinta-feira, 8 de setembro às 10.00 horas, serão permitidos seis bilhetes por pessoa..

Criados em 1994, os Rammstein assinaram o primeiro contrato discográfico um ano depois, que deu origem ao álbum de estreia, "Herzeleid", que vendeu mais de 250 mil cópias em dois anos. Com o 'single' "Du Riechst So Gut" ganham projeção, começando a abrir para bandas como Project Pitchfork e Clawfinger.

Ainda em 1995 fazem a primeira digressão em nome próprio e, um ano depois, já estão a atuar para a MTV em Londres. Em 1997 lançam o segundo disco, "Sensucht", que rapidamente se torna no álbum mais vendido na Alemanha e na Áustria, chegando aos 'tops' de vendas em 17 países, incluindo os Estados Unidos, de acordo com a página da banda.

Em 1998, integram o alinhamento da digressão "Family Values", que reúne vários dos principais nomes do nu-metal da altura: Korn, Orgy e Limp Bizkit, a par de Ice Cube. Desde então já foram nomeados duas vezes para Grammy por melhor performance de metal.

Os Rammstein, conhecidos pelos concertos com recurso a dispositivos pirotécnicos, já atuaram múltiplas vezes em Portugal, desde o Paradise Garage, em Lisboa, e o Hard Club, em Vila Nova de Gaia, em 1998, até ao Pavilhão Atlântico, em Lisboa, em 2013, passando pelo festival Vilar de Mouros, em 2002, entre outros espetáculos.