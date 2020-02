Raphaël Coleman, estrela de Nanny McPhee, morreu ao 25 anos

Hoje às 19:31 Facebook

Raphaël Coleman, criança que participou no filme Nanny McPhee, em 2005, enquanto Eric Brown, morreu na última sexta-feira, durante uma viagem,.

Sem problemas de saúde conhecidos, o jovem de 25 anos, atualmente um ativista pelo ambiente no grupo Extinction Rebellion, "morreu a fazer o que mais gostava", segundo revelou a mãe nas redes sociais. Atualmente, era conhecido pela alcunha "Iggy Fox".

Coleman tornou-se conhecido do grande público em 2005, quando contracenou com Emma Tompson, no filme Nanny McPhee. Em 2010, ganhou dois prémios de interpretação.

Mensagem do padrasto deixada no Facebook: