Rapper português ProfJam hospitalizado por "exageros e excessos"

Mário Cotrim, conhecido pelo nome ProfJam quando sobe ao palco, vai estar ausente durante uns tempos depois de ter sido hospitalizado devido a "exageros" e "excessos".

O rapper português de 28 anos, que saiu da Liga KnockOut para os palcos nacionais e no início do ano lançou o álbum #FFFFFF, confirmou ter sido hospitalizado na segunda-feira passada.

Ainda que os motivos oficiais não tenham sido avançados, ProfJam esclareceu, na ferramenta "Stories" do Instagram, que foi "parar ao hospital por exageros/excessos". "Graças a Deus não me aconteceu o pior. Agora vou estar fora durante uns tempos a tratar de mim e prometo voltar mais forte do que nunca. Aconteceu o que tinha de acontecer e eu não ignoro sinais", escreveu.

Contactada pelo JN, fonte da Sony Music, que agencia o artista não acrescentou grandes detalhes à informação já confirmada pelo rapper, garantindo apenas que ProfJam "cometeu alguns excessos" e que "agora está bem".

O rapper português, de 28 anos, cancelou todos os concertos próximos que tinha agendado.

O JN está a tentar contactar o artista.