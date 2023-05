Raúl Midón inicia a digressão nova com concertos no Porto, Lisboa e S. João da Madeira

João Martins Hoje às 19:28 Facebook

Guitarrista virtuoso do jazz vocal e praticante do "mouth trumpet", o norte-americano Raúl Midón realiza espetáculos entre quinta e domingo.

Raúl Midón está de regresso a Portugal com uma digressão de quatro concertos e a primeira atuação realiza-se esta quinta-feira, às 21 horas, na sala portuense M.OU.CO.

Natural do Novo México, EUA, o artista conta com dez álbuns de estúdio, duas nomeações consecutivas para os Grammy, na categoria Melhor Álbum de Jazz Vocal, e colaborações com grandes nomes da musica mundial como Stevie Wonder ou Bill Withers.

Vitima de cegueira desde muito novo, o artista não se privou de seguir o seu sonho, chegando a ser requisitado por artistas como Julio Inglesias ou Shakira. Foi, justamente, depois de uma digressão com a artista colombiana que decidiu mudar-se para Nova Iorque e iniciar uma carreira a solo, onde transformou em imagem de marca a sua guitarra e o "mouth trumpet" - técnica vocal que imita o som do trompete. e na qual o instrumento é somente a boca e as cordas vocais.

Este regresso de Raúl Midón é para apresentar o seu último álbum "The eclectic adventurist", lançado em 2022.

Além do Porto, a digressão do artista passará na sexta-feira pela Casa da Criatividade, em S. João da Madeira, e termina domingo em Lisboa, no Palácio Baldaya.