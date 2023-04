Realidades múltiplas que se sobrepõem até ao infinito

Mariana Soares Hoje às 16:32 Facebook

Nomeado para um total de 11 Oscars na cerimónia deste ano, "Tudo em todo o lado ao mesmo tempo" é o filme que vai ser exibido este domingo, às 16 horas, no Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego.

A comédia "sci-fi" é protagonizada por Evelyn Wang (Michelle Yeoh), uma emigrante chinesa nos Estados Unidos da América que enfrenta a árdua tarefa de salvar o mundo atravessando vários universos paralelos, explorando todas as realidades que não chegou a viver, enquanto tenta conservar as relações com o marido e a filha.

O filme tem início às 16 horas e o bilhete custa três euros e meio.

O filme, realizado por Daniel Kwan e Daniel Scheinert, arrecadou sete estatuetas, incluindo os galardões de melhor filme, realização, argumento original e montagem. O elenco foi também premiado: Michelle Yeoh foi considerada a melhor atriz, enquanto Jamie Lee Curtis e Ke Huy Quan foram distinguidos como melhores atores secundários.

"Tudo em todo o lado ao mesmo tempo" também levou para casa prémios BAFTA e Globos de Ouro.

Teatro Ribeiro Conceição

Largo de Camões, Lamego