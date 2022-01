Realizador Daniel Soares premiado em França

Hoje às 16:57 Facebook

A curta-metragem "O que resta" é a obra de estreia do autor português

O filme do realizador português Daniel Soares "O que resta", venceu o grande prémio de curta-metragem no festival de Premiers Plans d"Angers, que decorreu até domingo em França. A obra integra ainda o festival da Curta-Metragem de Clermont-Ferrand, que começou no passado dia 28 e que decorrerá até ao próximo sábado.

"O que resta" já foi distinguido como melhor curta-metragem portuguesa no festival IndieLisboa de 2021 e é a primeira curta de ficção de Daniel Soares. O filme, conta a história de Emílio, um agricultor de 80 anos que decide vender o único animal da quinta abandonada onde vive.

De acordo com a lista de premiados, "O que resta" recebeu o grande prémio do júri de melhor curta-metragem europeia neste festival dedicado a primeiras obras.

Os projetos do realizador já ganharam alguns festivais internacionais, nomeadamente o "Young Guns", em 2017, atribuído pela Art Directors Club de Nova Iorque.

Daniel Soares nasceu na Alemanha e vive atualmente em Nova Iorque, nos Estados Unidos e, segundo a sua distribuidora é também autor do documentário "Forgotten" (2018). Enquanto fotógrafo, já expôs no International Center of Photography, em Nova Iorque.