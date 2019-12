Realizador russo a viver na América vence Festival de Macau

João Antunes, em Macau Hoje às 09:51 Facebook

"Give Me Liberty" foi o grande vencedor do festival que terminou ontem

O cenário não podia ser mais perfeito. Num festival que aposta na confluência de cultura, situado num território administrado por portugueses durante séculos e hoje em transição para pertencer definitivamente à nação chinesa, o vencedor do prémio de melhor filme da competição internacional aborda também o tema.

Nascido na Rússia mas cedo emigrado no estado norte-americano do Milwaukee, é aí que Kirill Mikhanovsky centra o seu novo filme, "Give Me Liberty", sobre uma jovem russo-americana que conduz uma carrinha de deficientes e que acompanhamos num dia em que as coisas correm de mal a pior, quando tem de acompanhar uma dúzia de idosos russos a um funeral mas tem de parar antes num bairro da comunidade negra para recolher uma outra doente.

O júri, presidido pelo realizador chinês Peter Chan, referiu que o filme vencedor "começa com uma energia incansável e hilariante e leva-nos depois a uma história de empatia, compaixão e, acima de tudo, esperança", sublinhando ainda que "o facto de se situar numa cidade à beira de um colapso político, com uma manifestação que vemos no final, torna o filme ainda mais relevante para o mundo em que vivemos hoje".

As duas embaixadoras do festival, presentes na cerimónia de encerramento, refletem também este espírito de comunhão entre dois mundos. Juliette Binoche e Carina Lau, uma das maiores estrelas asiáticas depois de ter sido lançada por Wong Kar-wai, subiram ao palco do Centro Cultural de Macau para entregar vários dos outros prémios da noite.

O palmarés incluiu ainda prémios para os filmes "Lynn + Lucy" (Fyzal Boulifa como Melhor Realizador e Roxanne Scrimshaw como Melhor Atriz), "Buoyanci" (Sarm Heng coo Melhor Ator) e "Bellbird" (Hamish Bennett pelo Melhor Argumento), bem como para "Dwelling in the Fuchun Mountains", vencedor na categoria de Novo Cinema Chinês.