Realizadora afegã consegue escapar de Cabul

Sahraa Karimi foi retirada pelo governo ucraniano.

Há alguns dias, ainda os talibãs não tinham chegado à capital afegã, a jornalista turca Alin Tasciyan, antiga presidente da FIPRESCI, Federação Internacional da Imprensa Cinematográfica, a entidade que atribui o chamado Prémio da Crítica em Cannes, Berlim, Veneza e mais cerca de 80 festivais em todo o mundo, fora a primeira a partilhar na sua página de Facebook um dramático apelo de uma amiga sua, a realizadora afegã Sahraa Karimi, a primeira mulher responsável pela Afghan Film Organisation.

Nesse comunicado, datado de 14 de agosto, Karimi dirigia-se a "todas as comunidades cinematográficas no mundo e a todos os que amam o cinema", dizendo de seguida: "Escrevo a todos de coração despedaçado mas com uma forte esperança de que me possam ajudar a proteger o meu belo povo, nomeadamente os realizadores, dos talibãs, que nas últimas semanas tomaram o controlo de várias províncias".

A realizadora descrevia a situação aí vivida: "Eles massacraram o nosso povo, raptaram tantas crianças, venderam meninas como noivas para os seus homens, assassinaram uma mulher só pelo seu olhar, tiraram os olhos de uma mulher, torturaram e assassinaram um dos nossos mais queridos comediantes, assassinaram um dos nossos poetas e historiadores, mataram o responsável pela cultura e pelos media do governo, deslocaram milhares de famílias".

Karimi terminava com um apelo: "Por favor ajudem-nos, não abandonem o Afeganistão. Ajudem-nos antes que os talibãs entrem em Cabul. Temos muito pouco tempo, talvez mesmo só alguns dias".

Infelizmente, os piores receios de Sahraa Karimi confirmaram-se e menos de 24 horas depois os talibãs tomaram a capital, com o aeroporto, ainda nas mãos das forças internacionais, a ser ocupado por milhares de afegãos desesperados por sair do país. Nos últimos dias, a realizadora afirmara estar a ser difícil chegar ao aeroporto, devido às barreiras colocadas nas vias de acesso, deixando apenas passar quem tivesse voo confirmado, o que, dado o caos existente no aeroporto, se tornava quase impossível.

Chegam agora notícias de que Sahraa Karimi e a sua família já se encontram em segurança em Kiev, ajudada por Wanda Adamik Hrycová, presidente da Academia de Cinema e Televisão da Eslováquia, país onde estudou, e pelos seus colegas ucranianos, que a incluíram num voo de evacuação para cidadãos ucranianos. Neste momento, as autoridades eslovacas e ucranianas trabalham para a evacuação de outros cineastas afegãos ainda no país.

Sahraa Karimi, hoje com 38 anos, emigrara para a Eslováquia aos 17, tendo-se graduado pela Academia de Música e de Artes de Bratislava. O seu primeiro filme, o documentário "Afghan women behind the wheel", sobre as dificuldades das mulheres afegãs em obter a carta de condução, venceu 25 prémios internacionais. A obra seguinte, "Parlika", realizada já depois do regresso ao país natal, em 2012, documenta uma série de crimes perpetrados no Afeganistão contra ativistas políticos, sobretudo mulheres. A primeira longa de ficção, "Hava, Maryam, Ayesha", rodada em 2019 e com passagem pelo Festival de Veneza, junta três histórias de mulheres e as suas dificuldades no quotidiano quando descobrem estar grávidas. Nenhum dos filmes de Karimi teve ainda estreia comercial em Portugal.