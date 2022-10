Realizadora Carine Tardieu: "Queria mesmo filmar uma mulher de certa idade"

João Antunes Hoje às 10:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Carine Tardieu fala do seu filme, "Os Jovens Amantes", já nos cinemas.

Fanny Ardant e Melvil Poupaud são os protagonistas de "Os Jovens Amantes", sobre uma relação amorosa entre uma mulher de uma certa idade e um homem bastante mais novo. A responsável pelo filme, a argumentista e realizadora Carine Tardieu, falou ao JN sobre o projeto, que já estreou nas salas de cinema.

Os seus primeiros filmes são sobre a infância e a adolescência, agora centrou-se na vida amorosa de uma mulher já na chamada terceira idade...

PUB

Talvez a minha psicanalista possa explicar melhor. O próximo filme, que estou neste momento a escrever, será de novo sobre jovens. Talvez por eu ter sido mãe entretanto. Ainda era muito nova, quando fiz os meus primeiros filmes. Depois tenho a impressão que cresci, cresci. Mas não sei se alguma vez atingimos a idade adulta. Não é fácil escrever sobre uma relação amorosa segundo o ponto de vista de uma mulher de certa idade, quando se tem apenas vinte anos. Antes, não teria sido capaz de o fazer.

De onde lhe veio então agora esta ideia?

Na origem o projeto era da Solveig Anspach, uma realizadora e argumentista que morreu há uns cinco anos. A mãe dela tinha vivido uma história de amor assim, com um homem muito mais novo e ela queria absolutamente fazer um filme sobre essa história, que a comovera bastante. Mas adoeceu gravemente quando começou a escrever o filme e quando percebeu que estava a morrer fez prometer à sua coargumentista que o filme iria existir. E queria que fosse realizado por uma mulher.

Como é que o projeto lhe chegou às mãos?

Foi-me proposto. Depois de um primeiro momento de recuo, porque não é fácil retomar o trabalho de uma amiga que morreu e uma história que de início não me pertencia, aceitei, com uma condição. O guião que tinham escrito ainda não estava terminado, mas era muito sombrio. Contava, de certa forma, o fim da Solveig, através da morte da mãe. Se eu retomasse a história, queria que fosse mais luminosa. O produtor dela aceitou sem problemas. Mas guardámos da Solveig o fundo do que ela queria contar.

Disse que a Solveig Anspach queria que o filme fosse realizado por uma mulher. Compreende o desejo dela?

Pessoalmente, não penso que fosse importante que esta história fosse contada por uma mulher. É sempre difícil para mim responder a questões como esta e posicionar-me como uma realizadora mulher. Como a Shauna diz no filme, "eu sou uma arquiteta, não sou uma mulher arquiteta". É verdade que sou uma mulher e isso faz parte da minha identidade, uma parte importante, não o posso negar. Mas nós somos construídos de muitas identidades diferentes. Ser uma mulher é também ser um homem.

A ideia de ter a Fanny Ardant no projeto já vem de trás?

A Solveig tinha escrito uma personagem irlandesa. Tinha mesmo pedido à Vanessa Redgrave para fazer o filme. Depois o tempo passou e quando comecei a reescrever a história achei que era mais fácil fazer o filme em França, com uma francesa.

Porque se lembrou então da Fanny Ardant?

Porque é uma atriz extraordinária. Adoro-a e tinha imensa vontade de trabalhar com ela. E também é uma atriz que assume a sua idade, que não fez operações plásticas, que tem a coragem de ser filmada sem controlo. E, descobri-o ao encontrá-la e ao filmá-la, é uma pessoa de uma enorme fragilidade e sensibilidade. E muito tímida.

Como é que a convenceu a fazer este papel?

Foi através do agente dela. Como já é o meu quarto filme é mais fácil encontrar os atores, não há tantas barreiras. Ao princípio não queria que ela lesse o guião antes de a encontrar. Mas ela quis ler o guião e quando a encontro diz-me que tinha medo que a quisesse filmar nua. Mas isso não me interessava. Se o fizesse o espetador veria apenas isso: a Fanny Ardant nua.

Qual foi então a sua abordagem?

Queria mostrar o pudor que uma mulher tem, mesmo face ao seu amante, seja qual for a sua idade. E isso podia fazê-lo através do olhar. Vemo-lo bem no olhar da Fanny e do Melvil quando fazem amor pela primeira vez. Quando a encontrei, pusemos as cartas na mesa. Ela disse-me que não queria aparecer nua, eu disse-lhe que não a queria filmar como se fosse uma mulher jovem. Não a queria iluminar de forma a que não se vissem as rugas, queria filmar mesmo uma mulher de uma certa idade. A partir daí confiou completamente em mim e tudo se tornou muito fácil.

E o Melvil Poupaud, quando é que chegou ao projeto?

Escolhi o Melvil mesmo antes da Fanny. Penso que é um ator que ganhou alguma força nestes últimos anos. Achei-o extraordinário no "Florence Anyways" e desde aí tem ganho espessura. Por exemplo, achei-o formidável no "Graças a Deus". É um pouco como a Fanny, tem essa força, dá mostras de uma grande solidez, e ao mesmo tempo tem uma enorme fragilidade. Não é preciso dizer muito para o pôr a chorar.

Como é que tudo se passou entre eles?

Apresentei-os, jantámos juntos mas foi como se eu não estivesse lá. As coisas entre eles funcionaram logo. Foi ótimo porque durante as filmagens é claro que tinha trabalho de direção de atores para os levar onde eu queria, mas em todo o caso a relação entre eles era já evidente.

Depois desse primeiro encontro ao jantar, qual foi a primeira cena que filmaram juntos?

Foi a cena onde se reencontram. Percebi logo que ia funcionar. Quando ele chega a casa com o seu melhor amigo, cumprimenta-a e diz-lhe que a reconhece, que se viram há quinze anos. Foi tudo de uma grande doçura. Aliás, aconteceu o mesmo entre o Melvil e o Sharif Andoura, que interpreta o seu melhor amigo. Tornaram-se logo grandes amigos. A mesma coisa entre a Fanny e a Florence Loiret Caille, que interpreta a sua filha. Foi como se eu fosse uma agência de encontros.

Após todo um longo processo, o filme está finalmente pronto...

Estou muito feliz com o filme que fizemos, todos juntos. O filme existe, finalmente. Faz já sete anos que a Solveig o começou a escrever. É uma história longa, que o filme exista é quase milagroso.

Quais foram as primeiras reações ao filme, sobretudo das mulheres?

Das mulheres e dos homens. Estive numa sessão onde na primeira fila havia um homem, com a mulher ao lado, que tinha uns quinze anos a mais que ele. E ele era negro e ela branca. Multiplicava as transgressões, se assim o posso dizer. As pessoas não colocam grandes questões. Sobretudo, transmitem as suas sensações, explicam porque se sensibilizam.