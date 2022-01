Realizadora Isabel Coixet filma novo projeto este mês em Portugal

Hoje às 16:23 Facebook

A realizadora espanhola Isabel Coixet inicia este mês em Portugal a rodagem do filme "Nobody's Heart", inspirado na vida do poeta Fernando Pessoa, revelou a agência noticiosa Efe.

De acordo com a Efe, as filmagens acontecerão em Lisboa e o elenco é encabeçado pelo ator venezuelano Edgar Ramírez e pela atriz britânica Gugu Mbatha-Raw.

"Nobody's Heart" é um projeto da produtora britânica WestEnd Films e baseia-se no conto "Cork" do escritor William Boyd, que também participa no argumento.

Descrita pela produtora como "uma história de amor e perda", a ficção passa-se em Lisboa nos anos 1930, e centra-se em Lili Campendonc, uma mulher que se envolve com um trabalhador enigmático da fábrica de cortiça, que herdou do marido, recentemente falecido.

Publicado originalmente em 1990, na revista Granta, o conto de William Boyd tem no funcionário Agostinho Boscán uma personagem inspirada no poeta português, permitindo a Campendonc descobrir factos sobre si mesma e o marido. Boyd, conhecido admirador de Pessoa, prefaciou a tradução d'"O Livro do Desassossego" para língua inglesa, assinada por Margaret Jull Costa.

A cineasta catalã Isabel Coixet é autora de filmes como "A minha vida sem mim" (2003), "A vida secreta das palavras" (2005), "Ninguém quer a noite" (2015) e "A livraria" (2017).

Em 2021, a realizadora esteve em Portugal, a convite do FEST - Festival Novos Realizadores, Novo Cinema (Espinho), que a apresentou como "uma pioneira na luta pela paridade de género na indústria cinematográfica".

Formada em História e "com um passado na área da publicidade, rapidamente se tornou numa figura singular da cinematografia espanhola, fugindo a muitos dos estereótipos e discursos tradicionais do cinema local", sublinhou o festival.